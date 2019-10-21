На своем последнем тендере Diamcor реализовала алмазы по самой низкой средней цене в долларах за карат по сравнению с предыдущими результатами

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На своем первом тендере в третьем квартале, заканчивающемся 31 декабря 2019 года, Diamcor Mining продала 4 033,01 карата алмазов, добытых на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, по цене, которая составила $424 072,44 или $105,15 за карат.

В компании заявили, что были готовы к таким низким результатам, поскольку в компании предвидели, что в ходе учебных операций будет добыто большее количество мелких и низкокачественных камней.

Более низкие, чем обычно, цены на некоторые категории алмазов также повлияли на снижение показателя цены реализации алмазов, хотя и в меньшей степени.

Тем не менее Diamcor заявила, что у компании есть уверенность в том, что средняя цена за карат улучшится до прежнего уровня, так как она ввела улучшенное оборудование для переработки добытого материала.

«Результаты текущих учебных операций являются весьма оптимистичными, так как в ходе работ повторно перерабатывался ранее накопленный материал. В будущем нужно учитывать, что эти результаты могут эффективно сочетаться с предыдущими результатами производства и показателями, связанными с переработкой того же материала», - сказал исполнительный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).

Diamcor поставила дополнительно 6 369,00 каратов, которые она планирует продать на втором тендере в Антверпене в ноябре, а финальный квартальный тендер ориентировочно запланирован на декабрь.

Компания поставила и продала 3 882,82 карата во втором финансовом квартале, который закончился 30 сентября 2019 года.

«Рост общего количества предложенных, доставленных и проданных на тендерах алмазов является еще одним подтверждением положительного влияния новой команды оперативного управления компанией и проводимых мероприятий по устранению прошлых операционных недостатков и внедрению усовершенствованных долгосрочных операционных практик и процедур ... », - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished