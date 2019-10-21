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Форум «Россия-Африка»: алмазная отрасль заинтересована в устойчивом развитии промышленности

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В рамках экономического форума Россия-Африка, который проходит в настоящий момент в Сочи, представители алмазной отрасли и лидеры присутствующих государств обсудили план развития горнодобывающего сектора, а также проблемы, с которыми столкнулась алмазно-бриллиантовая промышленность. 
По итогам обсуждения участники сессии сформулировали перечень основных принципов, следование которым будет способствовать устойчивому развитию мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. Это, в частности, обмен лучшими практиками в сфере развития человеческих ресурсов, охраны труда и промышленной безопасности; снижение воздействия алмазодобычи на окружающую среду; поддержка местных сообществ в регионах присутствия; укрепление регуляторных механизмов мировой алмазно-бриллиантовой торговли; обеспечение полного и четкого раскрытия информации о происхождении продукции и обособление лабораторно синтезированных камней; выстраивание ответственных цепочек поставок; продвижение видового маркетинга бриллиантов.
В рамках форума также обсуждалось развитие новых связей между странами Африки и Россией.
Так, Владимир Путин сообщил во время встречи с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом, что крупнейшая в мире горнодобывающая компания АЛРОСА намерена сделать Намибии деловое предложение, говорится на портале investing.com.
"Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания "АЛРОСА" готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов", -  привело агентство заявление главы Российской Федерации.
В рамках форума также обсуждалось сотрудничество России с Зимбабве, в частности вопрос об инвестициях в геологоразведку. 
Глава компании АЛРОСА, Сергей Иванов, подчеркнул, что на данном этапе между АЛРОСА и Зимбабве нет никаких разногласий, а при обнаружении потенциальных коммерчески выгодных месторождений стороны «всегда договорятся о распределении потенциальных доходов». 
Летом был подписан договор между правительством этой африканской страны и АЛРОСА о создании совместного предприятия, которое будет вести разведочную и добывающую деятельность в Зимбабве.
Россия обладает передовыми технологиями и опытом в областях геологоразведки и разработки алмазных месторождений, поэтому такие трансконтинентальные союзы между Россией и Африкой смогут принести много преимуществ странам-производителям алмазов. 
Однако несмотря на стремление АЛРОСА расширить свое присутствие в странах Африки, компания сообщила, что в 2020 году может сократить свое производство на 10-15% в связи с переизбытком запасов алмазов. Об этом сообщил агентству ТАСС Сергей Иванов в кулуарах экономического форума. 
В своем сообщении он отметил, что для акционеров разница будет мало ощутима. 
Компания, как сообщается, также изменила производственный план на 2019 год, увеличив его до 38,5 млн каратов с предыдущего показателя в около 38 млн карат, в то время как прогноз продаж она понизила до 32-33 млн. Ранее компания была намерена реализовать около 38 млн каратов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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