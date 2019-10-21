Проведение алмазного тендера TAGS запланировано на 5-11 ноября

Для продажи снова будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.
TAGS представит 20 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 20 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров.
Общая прибыль от мероприятия должна составить около 30 млн долларов, однако скоро производители представят более подробную информацию.
Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.
Полный график мероприятий на 2019 год указан на веб-сайте Trans Atlantic Gem Sales (www.transatlanticgemsales.com).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished