Эксклюзив

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Trans Hex ликвидирует West Coast Resources в связи со снижением цен на алмазы

Сегодня
Новости

trans_hex-logo.pngTrans Hex ликвидировала свое убыточное предприятие West Coast Resources (WCR) в ЮАР из-за низких цен на алмазы в этом году.
Ранее компания не смогла продать бизнес или привлечь третье лицо для его управления.
«WCR не в состоянии пополнить свой оборотный капитал без выделения соответствующего финансирования, - говорится в заявлении компании о ликвидации WCR, поданном в Верховный суд Кейптауна. - Соответственно, акционерам сообщается, что держатель контрольного пакета акций WCR… подал в Верховный суд заявление о ликвидации WCR».
Trans Hex приобрела WCR в 2014 году и была намерена восстановить работу производства после истощения запасов алмазов на двух ведущих шахтах компании.
Тем не менее низкие цены на алмазы и более низкие, чем ожидалось, уровни содержания алмазов в руде на шахтах WCR затрудняли ведение коммерчески выгодного бизнеса.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished