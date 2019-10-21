Trans Hex ликвидирует West Coast Resources в связи со снижением цен на алмазы

Trans Hex ликвидировала свое убыточное предприятие West Coast Resources (WCR) в ЮАР из-за низких цен на алмазы в этом году.Ранее компания не смогла продать бизнес или привлечь третье лицо для его управления.«WCR не в состоянии пополнить свой оборотный капитал без выделения соответствующего финансирования, - говорится в заявлении компании о ликвидации WCR, поданном в Верховный суд Кейптауна. - Соответственно, акционерам сообщается, что держатель контрольного пакета акций WCR… подал в Верховный суд заявление о ликвидации WCR».Trans Hex приобрела WCR в 2014 году и была намерена восстановить работу производства после истощения запасов алмазов на двух ведущих шахтах компании.Тем не менее низкие цены на алмазы и более низкие, чем ожидалось, уровни содержания алмазов в руде на шахтах WCR затрудняли ведение коммерчески выгодного бизнеса.