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23 сентября 2019

Экспорт бриллиантов из Индии в сентябре снизился на 17,82%

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india_flag.pngЭкспорт алмазно-бриллиантовой продукции сократился на 17,82% в годовом исчислении, составив $1,95 млрд в сентябре против $2,37 млрд, полученных в сентябре 2018 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Импорт алмазного сырья в течение месяца сократился на 7,88%, до %1,16 млрд, против $1,25 млрд, которые страна получила от импорта в сентябре прошлого года. В натуральном выражении импорт алмазного сырья сократился на 5,78%, с 16,1 млн каратов в сентябре 2018 года до 15,17 млн ​​каратов в сентябре 2019 года.
Импорт бриллиантов сократился на 24,62%, ​​до $122,77 млн, в сентябре 2019 года с $162,86 млн в том же месяце в 2018 году.
Экспорт алмазов в сентябре 2019 года составил $51,03 млн против $85,42 млн годом ранее.
Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил в сентябре 2019 года $0,25 млн по сравнению с $0,35 млн в том же месяце годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за сентябрь составил $42,04 млн против $17,72 млн годом ранее.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов за месяц составил $10,05 млн против $8,92 млн в прошлом году, а импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до $31,59 млн в сентябре 2019 года по сравнению с $7,60 млн годом ранее.
Экспорт бриллиантов из Индии в апреле-сентябре 2019 года сократился на 18,84%, до $10,29 млрд, против $12,68 млрд, экспортированных за аналогичный период прошлого года.
Импорт бриллиантов также упал на 18,20%, до $628,70 млн, по сравнению с $768,60 млн, полученными за аналогичный период прошлого года.
В течение апреля-сентября 2019 года импорт алмазного сырья сократился на 22,51%, до $6,52 млрд с $8,42 млрд годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 11,38%, с 84,66 млн каратов в апреле-сентябре 2018 года до 75,02 млн каратов за тот же период текущего финансового периода.
Экспорт алмазного сырья в апреле-сентябре 2019 года составил $614,98 млн против $603,14 млн годом ранее.
В апреле-сентябре 2019 года экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил $6,77 млн против $5,74 млн за аналогичный период годом ранее. 
Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в период с апреля по сентябрь 2019 года составил $200,33 млн против $96,96 млн годом ранее.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов за первые шесть месяцев финансового года составил $74,45 млн, увеличившись по сравнению с показателями импорта в $65,03 млн год назад, тогда как импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до $121,19 млн в апреле-сентябре 2019 года по сравнению с $36,62 млн годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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