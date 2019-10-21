Выручка Petra за первый квартал снизилась на 23% до 62 млн долларов

Выручка Petra Diamonds снизилась на 23%, до $61,6 млн, полученных от продажи 603 626 каратов алмазов в первом квартале 2020 финансового года, по сравнению с $80,2 млн, которые компания получила от реализации 626 541 каратов камней годом ранее.Снижение прибыли было связано с более низкими ценами на камни и объемами продаж алмазов, а также с более низким качеством добываемых алмазов на рудниках Финш (Finsch) и Коффифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке и Уильямсон (Williamson) в Танзании.Рынок алмазов остается спокойным в преддверии начала сезонно более оживленного периода розничных продаж.Чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2019 года вырос до $592,8 млн с $564,8 млн 30 июня 2019 года.Увеличение чистого долга было обусловлено проведением только одного тендера в первом квартале и увеличением запасов алмазов, которые оцениваются в $92,4 млн по состоянию на конец рассматриваемого периода.В Petra сообщили, что общий объем производства в каратах увеличился на 1% и составил около 1,08 млн каратов в первом квартале по сравнению с 1,06 млн каратов в предыдущем году.Объем добычи на руднике вырос на 4%, до 1,05 млн каратов, по сравнению с 1,02 млн каратов годом ранее, что компенсировало запланированное сокращение переработки запасов пород на руднике Финш и добычи на отвалах на шахтах Куллинан и Финш.«Мы сообщили о результатах еще одного квартала со стабильными эксплуатационными показателями, которые позволили нам достичь поставленной цели - добычи около 3,8 млн каратов алмазов в год, - сказал исполнительный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - Рынок алмазов остается сложным, однако мы получили хорошую прибыль от реализации голубого алмаза типа IIa весом 20,08 карата, добытого на руднике Куллинан (Cullinan) в конце квартала».Он добавил, что в настоящее время идет реализация проекта Petra 2022, который будет способствовать созданию свободного денежного потока в размере 150-200 миллионов долларов в течение следующих трех лет.