На форуме Россия-Африка в Сочи будет обсуждаться алмазная отрасль - СМИ

Так, во время форума запланировано проведение круглого стола на тему «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли», согласно сообщению lenta.ru.
Россия является лидером по объему добычи алмазов в мире, а в Африке добыча алмазов ведется 15 странами, с тремя из которых российская алмазодобывающая компания АЛРОСА ведет бизнес.
В Африке сосредоточено более 47% мировых запасов алмазов, в то время как Россия обладает передовыми технологиями и опытом в областях геологоразведки и разработки алмазных месторождений, поэтому такой трансконтинентальный союз может принести много преимуществ странам-производителям алмазов.
Россия в лице АЛРОСА уже сотрудничает с тремя африканскими странами - Анголой, Ботсваной и Зимбабве.
Недавно сообщалось, что Алроса будет вести разведку и добычу алмазов в Зимбабве совместно с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил на прошлой неделе, что добыча алмазов четырьмя компаниями, в том числе российской АЛРОСА, поможет увеличить уровень производства драгоценных камней, в основном в Маранге.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург