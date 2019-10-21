На форуме Россия-Африка в Сочи будет обсуждаться алмазная отрасль - СМИ

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Сегодня в Сочи открылся экономический форум Россия-Африка, в рамках которого ведущие участники алмазной индустрии обсудят тенденции развития алмазной отрасли и проблемы, с которыми она столкнулась в последние годы, сообщают средства массовой информации.

Так, во время форума запланировано проведение круглого стола на тему «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли», согласно сообщению lenta.ru.

Россия является лидером по объему добычи алмазов в мире, а в Африке добыча алмазов ведется 15 странами, с тремя из которых российская алмазодобывающая компания АЛРОСА ведет бизнес.

В Африке сосредоточено более 47% мировых запасов алмазов, в то время как Россия обладает передовыми технологиями и опытом в областях геологоразведки и разработки алмазных месторождений, поэтому такой трансконтинентальный союз может принести много преимуществ странам-производителям алмазов.

Россия в лице АЛРОСА уже сотрудничает с тремя африканскими странами - Анголой, Ботсваной и Зимбабве.

Недавно сообщалось, что Алроса будет вести разведку и добычу алмазов в Зимбабве совместно с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил на прошлой неделе, что добыча алмазов четырьмя компаниями, в том числе российской АЛРОСА, поможет увеличить уровень производства драгоценных камней, в основном в Маранге.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург