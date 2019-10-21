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23 сентября 2019

Rio Tinto снизила добычу алмазов в третьем квартале

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news_06072018_riotinto.pngRio Tinto сообщила, что добыча алмазов в третьем квартале снизилась на обеих рудниках компании в связи со снижением содержания алмазов в добываемой руде и уменьшением доступности руды на шахте.
На шахте Даявик (Diavik) в Канаде, которая принадлежит компании на 60%, добыча алмазов в течение квартала снизилась на 7% по сравнению с 2018 годом, до 994 000 каратов.
В Rio Tinto заявили, что это связано с началом производства на менее доступных участках шахты как на подземном карьере, так и на участке A21. 
Остальные 40% шахты принадлежат компании Dominion Diamond Mines.
На руднике Аргайл (Argyle) в Австралии, который полностью принадлежит Rio Tinto, добыча снизилась на 7% по сравнению с показателями того же периода в 2018 году, из-за более низкого содержания алмазов в добываемой руде. В результате объем производства составил 3,6 млн каратов за три месяца, закончившихся 30 сентября.
Однако Rio Tinto отмечает, что снижение добычи было частично компенсировано более высокими темпами производства и переработки.
За первые девять месяцев года Rio Tinto произвела 12,8 млн каратов алмазов. 
В Rio Tinto сообщили, что прогноз производства на 2019 год остается неизменным и ожидается, что общий объемом производства составит 15-17 млн каратов.
Генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак (Jean-Sébastien Jacques) сказал: «… Наши высокие показатели продаж по сравнению со снижением объема производства в сочетании с нашим акцентом на операционные показатели и дисциплинированное распределение капитала будет по-прежнему приносить акционерам высокую прибыль в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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