ZCDC ищет нового генерального директора

Государственная зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) начала поиски нового исполнительного директора, который заменит Морриса Мпофу (Morris Mpofu), который был уволен в мае по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением, согласно сообщениям местных средств массовой информации.Роберто де Претто (Roberto de Pretto) в настоящее время исполняет обязанности исполнительного директора.ZCDC занимается добычей алмазов в Маранге и Чиманимани, а также ведет обширную программу по разведке алмазов в Зимбабве.Ожидается, что алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые горнодобывающий сектор может внести в ВВП Зимбабве к 2023 году.Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов с 3,2 млн каратов в прошлом году.