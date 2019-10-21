Эксклюзив

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

ZCDC ищет нового генерального директора

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zcdc_logo.pngГосударственная зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) начала поиски нового исполнительного директора, который заменит Морриса Мпофу (Morris Mpofu), который был уволен в мае по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением, согласно сообщениям местных средств массовой информации.
Роберто де Претто (Roberto de Pretto) в настоящее время исполняет обязанности исполнительного директора.
ZCDC занимается добычей алмазов в Маранге и Чиманимани, а также ведет обширную программу по разведке алмазов в Зимбабве.
Ожидается, что алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые горнодобывающий сектор может внести в ВВП Зимбабве к 2023 году.
Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов с 3,2 млн каратов в прошлом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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