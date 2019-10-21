ZCDC ищет нового генерального директора

Роберто де Претто (Roberto de Pretto) в настоящее время исполняет обязанности исполнительного директора.
ZCDC занимается добычей алмазов в Маранге и Чиманимани, а также ведет обширную программу по разведке алмазов в Зимбабве.
Ожидается, что алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые горнодобывающий сектор может внести в ВВП Зимбабве к 2023 году.
Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов с 3,2 млн каратов в прошлом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished