Производство De Beers в третьем квартале снизилось до 7,4 млн каратов алмазов

Добыча алмазов De Beers сократилась на 14%, до 7,4 млн каратов, в третьем квартале 2019 года в связи с запланированным закрытием некоторых шахт и переводом рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке на подземную эксплуатацию, сообщает Anglo American, которая владеет контрольным пакетом акций компании.Алмазный гигант также продолжает производить алмазы с учетом более слабого рыночного спроса из-за макроэкономической неопределенности, а также сохраняющейся слабой активности в среднем потоке алмазопровода.План по производству на год не изменился и составляет около 31 млн каратов с учетом условий торговли.Производство Debswana в Ботсване не изменилось и составило 5,7 миллиона каратов, в то время как производство Namdeb в Намибии сократилось на 7%, до 400 000 каратов, поскольку наземный рудник Элизабет-Бэй (Elizabeth Bay) был законсервирован в конце прошлого года.Производство в Южной Африке также сократилось на 60%, до 500 000 каратов, в связи со снижением объемов добычи на шахте Венеция по мере приближения к переходу от разработки открытым способом к подземной добыче. Кроме того, производство на Вурспоед (Voorspoed) было остановлено в 4 квартале 2018 года. Рудник был законсервирован в рамках подготовки к его закрытию.Производство в Канаде сократилось на 34%, до 800 000 каратов, главным образом из-за закрытия рудника Виктор (Victor), срок эксплуатации которого истек во втором квартале 2019 года.Объем продаж алмазного сырья De Beers составил 7,4 млн каратов за три цикла продаж против 5 млн каратов, реализованных за два цикла продаж годом ранее.«Таким образом, приблизительные объемы продаж были выше из-за дополнительного цикла продаж за рассматриваемый период по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее общий спрос на алмазное сырье остается слабым из-за проблем в среднем потоке алмазопровода в связи с увеличением запасов бриллиантов и осторожности покупателей из-за макроэкономической неопределенности», - заявили в Anglo.