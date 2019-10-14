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23 сентября 2019

Sarine в третьем квартале показала номинальную прибыльность

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news_28062018_sarine.pngВ предварительном отчете за третий квартал 2019 года, выпущенном Sarine Technologies, компания заявляет, что вернулась к номинальной прибыльности. Sarine сообщила, что, несмотря на сохраняющиеся негативные условия в среднем потоке алмазного трубопровода, выручка за третий квартал будет на 20% выше, чем за второй квартал, а показатель достигнет $14 млн, что позволит получить номинальную чистую прибыль. Сокращение расходов несколько сократило расходы на разведку и разработки, а также общие и административные расходы. Sarine также объявила, что поставила рекордное количество сканирующих устройств семейства Galaxy, превысив показатели, установленные в первом, а затем во втором квартале текущего финансового года года. Однако снижение ограночной деятельности из-за уменьшения количества необработанных камней, поступающих в трубопровод, привело к снижению доходов компании от картирования включений на 18%. Большая часть этого снижения пришлась на деятельность сервисных центров компании, чуть более половины из которых находятся в Израиле и Бельгии. 
Sarine опубликует полный финансовый отчет за третий квартал 2019 года 10 ноября 2019 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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