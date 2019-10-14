Продажи Chow Tai Fook упали во 2 квартале 2020 финансового года из-за высокой цены на золото

Компания Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (CTF) объявила, что ее продажи на рынках материкового Китая, Гонконга и Макао в течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, были подвержены негативному влиянию неопределенной макроэкономической ситуации и высоких цен на золото. В материковом Китае продажи выросли на 4% в стоимостном выражении благодаря открытию новых магазинов, в то время как в Гонконге и Макао продажи упали на 35%.Рост продаж в сопоставимых магазинах был отрицательным как в материковом Китае, так и в Гонконге и Макао. В материковом Китае продажи снизились на 7% в стоимостном выражении и на 21% в натуральном выражении, в то время как в Гонконге и Макао продажи упали на 42% и 44% в стоимостном и натуральном выражении соответственно из-за сложившейся непростой ситуации в Гонконге.В материковом Китае результаты продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями не изменились, даже несмотря на то, что новые точки продаж, открытые за последние 12 месяцев, увеличили рост объема розничных продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями на 12% в течение квартала. Однако компания заявила, что продажи ювелирных изделий из драгоценных камней в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао снизились на 35% в течение квартала, поскольку потребители сдерживали свои расходы.По данным CTF, на обоих рынках в сопоставимых магазинах было зафиксировано падение продаж изделий из золота (на 15% в материковом Китае и на 49% в Гонконге и Макао), что было вызвано снижением объема реализованных товаров.Средняя цена на золото в мире в течение квартала была на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бизнес онлайн-продаж в материковом Китае вырос на 9% в годовом исчислении, хотя объем продаж сократился на 4% в течение квартала.В CTF сообщили, что компания открыла сеть из 237 торговых точек в материковом Китае во втором квартале, в то время как в Гонконге, Макао и на других рынках она открыла 5 новых торговых точек. В сообщении говорится, что по состоянию на 30 сентября 2019 года CTF в общей сложности открыла 3 490 магазинов.