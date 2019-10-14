Mountain Province Diamonds объявила производственные результаты за 3 квартал 2019 года

Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года.За отчетный период было добыто и отсортировано на 16% и 28% каратов алмазов меньше, чем за аналогичный период 2018 года, и немного меньше, чем ожидалось за квартал.В третьем квартале текущего года добыча алмазной руды превысила 1 млн тонн, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года (в третьем квартале 2018 года: 1,2 млн тонн), но на 35% больше, чем во втором квартале 2019 года, когда было добыто 746 583 тонны руды.В третьем квартале предприятие обработало 890 235 тонн руды и произвело более 1,53 млн каратов против 759 000 тонн руды и 1,82 млн каратов за аналогичный период 2018 года.Несмотря на все проблемы в начале 2019 года, добыча полезных ископаемых имеет положительную тенденцию в текущем, четвертом квартале, и компания находится на пути к достижению годового объема производства в размере 6,6 - 6,9 млн каратов.«С производственной точки зрения я ожидаю, что 2019 год будет успешным... Ситуация на рынке необработанных алмазов остается напряженной. Геополитическая напряженность вкупе с торговой войной и недавними проблемами в Гонконге не способствовали улучшению настроений во всем алмазном трубопроводе. Наш среднесрочный и долгосрочный прогноз рынка остается позитивным. В ходе недавних мероприятий по продаже необработанных алмазов основные производители столкнулись с сокращением объемов продаж, и это, наряду с закрытием старых шахт, должно оказать положительное воздействие на предложение на рынке в 2020 году и в последующий период, а также помочь восстановить доверие к алмазопроводу», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.