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23 сентября 2019

AGD Diamonds - участник форума «Арктические проекты – сегодня и завтра»

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Компания AGD Diamonds, добывающая алмазы на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области, приняла участие в VII Международном форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра», говорится в распространенном ею пресс-релизе, полученном агентством Rough&Polished.  
В рамках форума AGD стала участником сессий и круглых столов по актуальным темам, связанным с развитием северных регионов. 

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            Фото: AGD Diamonds


На сессии «Ключевые проекты добывающей промышленности в Арктике» заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению AGD Иван Иванов выступил с докладом «Состояние и перспективы развития АО «AGD Diamonds».
В конце доклада советник генерального директора «AGD Diamonds», доктор геолого-минералогических наук Виктор Устинов ответил на вопросы участников сессии. В частности, эксперты попросили его сопоставить месторождение им. В. Гриба с канадским месторождением алмазов Snap Lake, которые были открыты примерно в одно время, в середине 90-х годов XX века.
Компания также сообщила о перспективах открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области.
«Канадское месторождение Snap Lake, открытое российским геологом Николаем Похиленко и его командой, выкупила компания De Beers, которая в последние годы отказалась от его разработки. Совершенно очевидно, что в настоящее время действующее месторождение им. В. Гриба, принадлежащее «AGD Diamonds», выглядит гораздо более предпочтительно для инвестиций, – пояснил Виктор Устинов. – В Канаде есть и другие известные месторождения (Экати и Диавик), но они находятся на грани исчерпаемости. Тем не менее, в Канаде известно несколько сотен кимберлитовых трубок, которые плохо разведаны. Канадские компании планируют провести их доразведку с целью вовлечения в отработку. Важно отметить, что Северо-Запад России и Канада – это перспективные территории для открытия новых месторождений алмазов. Компания «AGD Diamonds» планирует выполнить комплекс алмазопоисковых работ на залицензированных перспективных участках в Архангельской области», - сказал он.
Недавно сообщалось, что на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «AGD Diamonds» был добыт эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата. Кроме того, в мае там были добыты уникальные алмазы массой 222, 09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата. 
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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