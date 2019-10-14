Конференция SaffronArt в Мумбаи привлекла экспертов по бриллиантам и ювелирным изделиям

Вчера

Вторая ювелирная конференция SaffronArt прошла на прошлой неделе в Мумбае, Индия. Куратором стала всемирно известный ювелирный эксперт и главный куратор Всемирного алмазного музея д-р Уши Р. Балакришнана (Usha R. Balakrishnan), докладчиками двухдневного мероприятия были известный индийский ювелирный дизайнер Вирен Бхагат (Viren Bhagat); международные ювелирные специалисты Лиза Хаббард (Lisa Hubbard), Джоанна Харди (Joanna Hardy) и другие известные личности. Мероприятие было организовано Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), партнерами которого выступили Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и Всемирный алмазный музей (World Diamond Museum), а также Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA).

Доктор Балакришнан отметила, что конференция превзошла все ожидания, обеспечив продолжение наследию индийских драгоценных камней. Она также рассмотрела ювелирные изделия как искусство.

«Я твердо убеждена, что конференция послужила катализатором для дальнейшего изучения и документирования невероятного наследия этой страны. На второй ювелирной конференции Saffronart докладчик за докладчиком вел хронику истории драгоценных камней и рассказывал об их путешествиях во времени и на разных континентах», - заявила она.

«Конференция SaffronArt - Диалоги искусства - уникальное и эксклюзивное событие, - отметил Алексей Попов, основатель и генеральный директор Всемирного алмазного музея. - Она объединяет выдающихся экспертов среди дизайнеров ювелирных изделий, историков, исследователей, кураторов, авторов и писателей, а также профессионалов в области ювелирных изделий с бриллиантами и модных украшений. Это настолько эксклюзивно, что материалы конференции предоставляются не всем, а только избранным!».

«Для Мирового алмазного музея было честью принять участие в таком престижном и важном мероприятии. К сожалению, было очень мало участников из алмазного сообщества Мумбаи. Надеемся, что на следующей конференции мы увидим больше участников индустрии», - добавил Попов.

Алексей Попов объявил о предстоящей публикации новой книги о бриллиантах - увлекательной истории под названием «Грани человечества», которая должна выйти весной следующего года. Далее Попов, Огден и Кинг обсудили подлинную ценность, редкость и стоимость этих драгоценных камней.