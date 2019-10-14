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Намибии необходимо создать устойчивый сектор огранки алмазов

Вчера
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Намибии необходимо работать над созданием устойчивого сектора огранки алмазов, который сможет работать, даже когда запасы алмазов истощатся, сообщает министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo).
Любая выгода, извлекаемая из добычи алмазов, должна использоваться для подготовки страны к будущему, привело местное агенство сообщение чиновника.
На сегодняшний день власти Виндхука выдали 15 лицензий на огранку и обработку алмазов, 11 из которых в настоящее время активны, однако проект остается «спящим».
Тем не менее на данный момент в стране введен мораторий на выдачу лицензий на огранку камней, что, по словам Алвиндо, связано исключительно с ограничением перспектив для тех, кто хочет заниматься необработанными камнями.
Генеральный директор намибийской торговой компании Namibian Diamond Trading Company (NDTC) Брент Эйсеб (Brent Eiseb) заявил, что индустрия огранки алмазов может существовать и после истощения запасов алмазов в стране благодаря целостному подходу, который начинается с  создания благоприятной среды для ведения бизнеса.
По его словам, устойчивость местного сектора алмазной огранки будет зависеть от конкуренции со стороны доминирующих игроков этой отрасли, таких как Индия.
Эйсеб сказал, что производственный цикл в Намибии тянется дольше, что увеличивает стоимость производства в стране и снижает скорость поставок готового продукта на рынок.
Он добавил, что чем дольше проходит цикл производства, тем больше компания несет издержек и выходит на рынок позже, чем другие игроки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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