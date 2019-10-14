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Ювелиры АСЕАН создают AGJA для содействия свободной торговле и стимулированию роста в регионе

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На конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, АSEАN) по драгоценным камням и ювелирным изделиям 2019 года в Стамбуле, Турция, торговцы драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Юго-Восточной Азии официально учредили Ассоциацию драгоценных камней и ювелирных изделий ASEAN (ASEAN Gems & Jewellery Association, AGJA) для поддержки многосторонней торговли и содействия региональному росту, сообщают средства массовой информации. 

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Фото: ASEAN


Выступая на конференции, председатель AGJA Суттипонг Дамронгсакул (Suttipong Damrongsakul) сказал: «Основная цель ассоциации - разрабатывать стратегии регионального роста; обмениваться отраслевыми знаниями, технологиями и опытом между государствами-членами; способствовать упрощению торговли через единую налоговую систему».
В состав AGJA входят лидеры отрасли из 10 государств-членов ASEAN, а также участвующие или поддерживающие организацию страны, такие как Бруней, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
Среди первых проектов ассоциации - создание школы профессионального обучения для производителей драгоценных камней и ювелирных изделий в Янгоне, Мьянма, а также участие AGJA в первом Международном фестивале драгоценных камней и ювелирных изделий в Чантабури в декабре.
AGJA также планирует разработать «дорожную карту» ювелирной отрасли для стран ASEAN и провести ювелирную выставку. Следующая встреча ассоциации запланирована на март 2020 года в Гонконге.
Кен Ло (Ken Lo), председатель Гонконгской ассоциации производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), заявил, что участие Гонконга в AGJA связано с той значимой ролью, которую город играет в мировой торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями. 
Он сказал: «Гонконг ищет новые возможности, поскольку ему стало сложнее торговать с США, которые являются основным рынком сбыта ювелирных изделий. Но ASEAN является третьим по величине потребительским рынком в мире. С созданием AGJA мы стремимся укрепить отношения Гонконга с ASEAN. AGJA предоставляет платформу для обмена идеями между членами ассоциации и странами-участницами ASEAN».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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