Участники ежегодного общего собрания WDC обсудили пленарное заседание КП в Нью-Дели

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Ежегодное общее собрание (Annual General Meeting, AGM) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), которое прошло 2 октября в Антверпене, было посвящено обсуждению пленарного заседания Кимберлийского процесса, которое состоится в Нью-Дели с 18 по 22 ноября, говорится в сообщении, распространенном организацией.









Фото: WDC







Обращаясь к участникам собрания, президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) выразил определенный оптимизм в отношении того, что на пленарном заседании КП будет достигнут прогресс, но он был осторожен в прогнозировании окончательного результата.

«До сих пор мы оценивали наш успех по тому факту, что члены КП согласились заняться вопросом реформирования своей инфраструктуры, сферы охвата и механизмов проверки в алмазной отрасли. Это само по себе немаловажное достижение, поскольку оно подразумевает признание того, что существуют проблемы, которые необходимо решить. Тем не менее на данный момент, я должен быть честным и сказать, что я неуверен, действительно ли КП преуспеет в реформировании отрасли, и при этом останется ли Сертификационная схема Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme , KPCS) уместной», - заявил он.

В рамках трехлетнего процесса обзора и реформирования участники КП предложили расширить определение «конфликтных алмазов», чтобы оно охватывало также виды системного насилия, которые в настоящее время чаще встречаются в определенных районах добычи алмазов, в том числе в тех, которые проводятся различными силами безопасности, а также преступными группировками.

WDC также предложил создать постоянный секретариат для более эффективной поддержки работы КП. Эта инициатива была официально принята на пленарном заседании КП в Брюсселе в прошлом году.

Совет также обсудил вопрос о создании Многодонорского фонда, который будет служить для финансирования участия в определенных мероприятиях КП стран с ограниченными ресурсами, участия членов Коалиции гражданского общества в КП и поддержки ряда проектов и планов действий по наращиванию потенциала отрасли.

Другим основным моментом в обсуждении общего собрания, а также ключевым элементом стратегии WDC, направленной на продвижение отрасли вперед, является новая Система гарантий (SoW), которая была утверждена советом директоров организации в 2018 году. Она охватывает торговлю как алмазами, так и бриллиантами. Сфера охвата системы значительно выходит за рамки ССКП.

В обновленной версии SoW требуется, чтобы все участники торговли, торгующие алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями с бриллиантами, включали в накладную заявление о том, что продаваемые товары соответствуют Сертификационной схеме Кимберлийского процесса. Это также включает в себя обязательство придерживаться Руководящих принципов WDC, которые основывается на международных конвенциях по правам человека и трудовому праву, по борьбе с коррупцией и отмыванием преступных капиталов.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург