GJEPC предлагает специальные льготы участникам выставок IIJS Signature и IIJS Premiere в 2020 году

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), главный орган сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, спонсируемый Министерством торговли и промышленности Индии, объявил о принятии серии мер по содействию экспорту ювелирных изделий с бриллиантами и золотых ювелирных изделий из Индии. В рамках этой инициативы была введена специальная льгота для экспонентов ювелирных выставок IIJS Signature 2020 и IIJS Premiere в 2020 году.

Учитывая текущее нестабильное состояние индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, GJEPC объявил о льготах по ставке для участников IIJS Signature и IIJS Premiere следующим образом: члены организации и участники малого и среднего бизнеса получат скидку в 15%; участники малого и среднего бизнеса без членства организации получат 10%; ассоциированные члены - 5%. Чтобы воспользоваться этим эксклюзивным предложением, к 20 ноября 2019 года следует подать заявку с предоплатой в размере 50% для участия IIJS Signature и 10% авансом - для IIJS Premiere.









Фото: GJEPC







Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) заявил: «Во всем мире существует низкий спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия. Другие факторы повлияли на бизнес внутри страны, в том числе повышение импортной пошлины на золото. Наш шаг по предоставлению льгот для экспонентов выставок IIJS Signature и IIJS Premiere поможет нашим экспортерам-членам организации, поскольку эта отрасль в прошлом была устойчивой к таким ситуациям. На этот раз на выставке IIJS Signature мы добавим новый зал для выставки оборудования и 100 новых стендов для ювелирных изделий, чтобы разместить участников в списке ожидания c прошлого года. Специальная программа поощрения покупателей создаст индивидуальный опыт для посетителей. GJEPC проведет роуд-шоу и предварительные показы изделий в более чем 100 городах Индии. Это поможет созданию международных связей в разных странах для увеличения экспорта».

Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Наша цель заключается в том, чтобы увеличить экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии до $75 млрд и создать дополнительные 20 миллионов рабочих мест в этом секторе к 2025 году. За последние пару лет отрасль столкнулась с проблемы, которые привели к сокращению экспорта. GJEPC предпринимает инициативы для решения этой ситуации, и мы объединились с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и внесли 142 тыс. рупий на продвижение отрасли ювелирных изделий с бриллиантами под руководством DPA в США, Китае и Индии. Мы также выделили 50 тыс. рупий для продвижения экспорта золотых украшений на ближневосточном рынке. GJEPC предпринимает ряд инициатив для устойчивого развития отрасли. Создание центров совместного производства (Common Facility Centres, CFC), ювелирных парков, институтов драгоценных камней и ювелирных изделий и рекламная деятельность помогут отрасли вернуться на траекторию роста. GJEPC запустил систему медицинского страхования сотрудников под названием Swasthya Ratna. В программе страхования на сегодняшний день участвует 5,21,659 человек, согласно данным Swasthya Ratna. Мы также запустили карты удостоверения личности для удобства работников, и к настоящему времени мы получили запросы на 260 950 карт от мастеров и рабочих из сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Владельцы карт будут иметь право на различные льготы и схемы, предлагаемые GJEPC».

GJEPC также объявил даты проведения 13-ой выставки IIJS Signature 2020. Она будет проходить в выставочном центре «Bombay Exhibition Centre» в Мумбае с 13 по 16 февраля 2020 года. В IIJS Signature принимают участие более 700 экспонентов. Основное внимание уделяется товарам - украшениям высочайшего уровня дизайна, мастерства и отделки. Шоу достаточно компактное, чтобы в полной мере изучить возможности поиска поставщиков. Большое количество новых участников делает эту платформу идеальным местом для развития дополнительных контактов.

Мансух Котари (Mansukh Kothari), координатор по проведению национальных выставок в подкомитете GJEPC, сказал: «Мы стремимся сделать IIJS одной из лучших выставок драгоценных камней и ювелирных изделий в мире. Каждый год, основываясь на отзывах покупателей и экспонентов, мы улучшаем выставку, добавляя новые функции и возможности. На выставке IIJS Premiere принимают участие более 1 300 экспонентов, более 40 000 посетителей из разных городов Индии и 80 стран мира. Сегодня IIJS считается одной из самых популярных выставок драгоценных камней и ювелирных изделий в мире в качестве платформы по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Более 8 000 посетителей уже зарегистрировались для участия в этом мероприятии. Выставка также доступна в режиме навигации в приложении GJEPC. Я надеюсь, что льготы помогут нашим членам в это трудное время. Для удобства ритейлеров регистрация для посетителей онлайн с особыми льготами возможна при ранней регистрации и многоуровневой регистрации (одна выставка, 2 и 5 выставок)».

GJEPC организует Индийский павильон - участие нескольких компаний под брендом GJEPC - на различных ведущих международных выставках, таких как JCK в Лас-Вегасе, выставках в Базеле, Vicenzaoro, выставках в Гонконге.

Для дальнейшего развития отрасли в Индии, экономика которой на 100% зависит от импорта, GJEPC время от времени устраивает семинары для обучения и повышения квалификации людей. Совет предлагает качественное образование в области драгоценных камней и ювелирных изделий в институтах драгоценных камней и ювелирных изделий в Мумбае, Дели, Джайпуре, Варанаси и Удупи. Эти институты, включая Индийский алмазный институт (Indian Diamond Institute) в Сурате, на сегодняшний день подготовили более 55 000 студентов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished