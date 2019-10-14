Алмазы, добытые на Луло, были проданы за $2,6 млн

Lucapa Diamond реализовала 1 736 каратов алмазов, произведенных на руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%, по цене в $2,6 млн, что соответствует средней цене в $1 530 за карат.Общая прибыль от продаж алмазов, добытых на руднике Луло в 2019 году, составила $35,1 млн, а средняя цена за карат - $2 090.В Lucapa заявили, что результаты продаж последнего тендера соответствуют стратегии компании по расширению производства и увеличению выручки от реализации алмазов, добытых на Луло.Компания сообщила, что розовый алмаз, произведенный на Луло, весом 46 каратов был экспортирован в Антверпен и исследуется на предмет огранки.«Решение об огранке будет принято партнерами по Луло после завершения исследований», - говорится в сообщении.