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16 сентября 2019

Алмазы, добытые на Луло, были проданы за $2,6 млн

Вчера
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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond реализовала 1 736 каратов алмазов, произведенных на руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%, по цене в $2,6 млн, что соответствует средней цене в $1 530 за карат.
Общая прибыль от продаж алмазов, добытых на руднике Луло в 2019 году, составила $35,1 млн, а средняя цена за карат - $2 090.
В Lucapa заявили, что результаты продаж последнего тендера соответствуют стратегии компании по расширению производства и увеличению выручки от реализации алмазов, добытых на Луло.
Компания сообщила, что розовый алмаз, произведенный на Луло, весом 46 каратов был экспортирован в Антверпен и исследуется на предмет огранки.
«Решение об огранке будет принято партнерами по Луло после завершения исследований», - говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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