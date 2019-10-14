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16 сентября 2019

Firestone нанимает дизель-генераторы, чтобы поддерживать работу обогатительной фабрики

Вчера
Новости

firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds сообщила, что ее рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото по-прежнему не имеет достаточной мощности для эксплуатации перерабатывающего завода, несмотря на усилия, предпринятые на прошлой неделе для выявления и решения проблемы.
С тех пор компания предприняла меры на случай непредвиденных обстоятельств для восстановления работы производства с помощью альтернативных источников энергии.
Она разместила заказ на аренду дизель-генераторных установок, с помощью которых будет работать обогатительная фабрика.
Часть установок должна прибыть на место к концу октября, а остальные - в начале ноября.
Ожидается, что обычные эксплуатационные расходы увеличатся из-за затрат на аренду генераторов и связанного с этим расхода дизельного топлива.
«Ожидается, что генераторы будут использоваться для выработки электроэнергии до тех пор, пока не будет восстановлено энергоснабжение ГЭС Муэла, которое, как нам сообщают, состоится 1 декабря 2019 года», - заявили в компании.
Тем временем Firestone заявила, что продолжит сотрудничество с электроэнергетической компанией Lesotho Electricity Company (LEC) и ESKOM, энергокомпанией Южной Африки, чтобы попытаться устранить перебои в электроснабжении шахты.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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