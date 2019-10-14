Эксклюзив
Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
07 октября 2019
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
VIII экологический форум: чистый бизнес – это чистый воздух
Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, к концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%. При этом, как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, львиную долю расходов – 80% - по осуществлению национального проекта «Экология» несет бизнес.
Помимо снижения выбросов можно прогнозировать также снижение эмиссии парниковых газов, вызванное модернизацией крупных промпредприятий, подчеркнул в своем выступлении Владимир Логинов, отметивший, что при осуществлении намеченных экологических программ важен конструктивный диалог бизнеса и государства.
В Госдуме Российской Федерации считают, что не все идет гладко в работе над национальным экологическим проектом и что его осуществление может быть задержано. По мнению главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, программа «Чистый воздух» находится под угрозой срыва из-за того, что ответственные за нее ведомства до сих пор не завершили разработку нормативно-правовых документов, а регионы не получают необходимое финансирование.
Между тем член-корреспондент РАН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев в своем выступлении на форуме заявил, что загрязнение воздуха в России является большой проблемой, и указал на повышение норм выбросов в атмосферу диоксина. Он рассказал также о том, что в России предельные концентрации 29 вредных веществ в десятки раз выше уровня допустимых рисков.
Однако по мнению Александра Шохина, в 2020 году отставание в осуществлении экологических программ будет преодолено и в части нормативно-правовой базы, и в части финансирования. Вместе с тем он решительно возражал против законопроекта Министерства экономического развития о введении с 2025 года углеродного налога, внесенного на рассмотрение правительства.
Россия является единственной страной в мире, которая применяет технологию нулевого сброса при добыче нефти на шельфе, заявил Владимир Бурматов, выступая на форуме.
По его словам, в России «мы давно прошли тот этап, когда интересы экологии шли в противофазе с интересами бизнеса». «Сейчас у нас может быть только один вектор развития. Этот вектор развития – «зеленый», - сказал глава думского комитета.
В заключительный день дискуссии было отмечено, что, хотя большинство жителей России осведомлены о существовании федерального проекта «Чистый воздух», тем не менее 41% из них ничего о нем не слышали, и это говорит о недостаточном информационном сопровождении проекта.
Вице-президент «Норильского никеля» Дмитрий Пристансков, рассказывая о «Серном проекте» своей компании, нацеленном на сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы на 75% к 2024 году, сказал, что он не несет для компании никакой прибыльности и что это некоммерческий проект, в который тем не менее «Норильский никель» вкладывает 123 млрд рублей в качестве чистых инвестиций в экологию.
Представитель Росприроднадзора Александр Власов в своей презентации сообщил, что из 623 млрд рублей, выделенных на осуществление экологических мероприятий, 459 млрд будут вложены бизнесом. Уже сейчас, по его словам, предприятия в ряде промышленных центров страны модернизируют свои системы теплоэнергетики и переводят транспорт на газомоторное топливо с целью снижения выбросов в атмосферу.
VIII экологический форум стал реальным местом для выработки оптимальных решений, направленных на обеспечение промышленной и экологической безопасности, обмена опытом между представителями промышленных предприятий в части функционирования системы экологической безопасности, охраны окружающей среды и реализации корпоративных экологических программ.
В экофоруме приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере. Кроме того - и представители международных экологических организаций.
Галина Семенова и Алекс Шишло, Rough&Polished, Москва