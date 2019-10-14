VIII экологический форум: чистый бизнес – это чистый воздух

Вчера

Несмотря на то, что за последние три десятка лет выбросы парниковых газов в России сократились вполовину, бизнесу и правительству предстоит еще немало работы в рамках национального проекта «Экология». Об этом говорилось в ходе пленарных заседаний на проходящем в Москве VIII экологическом форуме.Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, к концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%. При этом, как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, львиную долю расходов – 80% - по осуществлению национального проекта «Экология» несет бизнес.Помимо снижения выбросов можно прогнозировать также снижение эмиссии парниковых газов, вызванное модернизацией крупных промпредприятий, подчеркнул в своем выступлении Владимир Логинов, отметивший, что при осуществлении намеченных экологических программ важен конструктивный диалог бизнеса и государства.В Госдуме Российской Федерации считают, что не все идет гладко в работе над национальным экологическим проектом и что его осуществление может быть задержано. По мнению главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, программа «Чистый воздух» находится под угрозой срыва из-за того, что ответственные за нее ведомства до сих пор не завершили разработку нормативно-правовых документов, а регионы не получают необходимое финансирование.Между тем член-корреспондент РАН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев в своем выступлении на форуме заявил, что загрязнение воздуха в России является большой проблемой, и указал на повышение норм выбросов в атмосферу диоксина. Он рассказал также о том, что в России предельные концентрации 29 вредных веществ в десятки раз выше уровня допустимых рисков.Однако по мнению Александра Шохина, в 2020 году отставание в осуществлении экологических программ будет преодолено и в части нормативно-правовой базы, и в части финансирования. Вместе с тем он решительно возражал против законопроекта Министерства экономического развития о введении с 2025 года углеродного налога, внесенного на рассмотрение правительства.Россия является единственной страной в мире, которая применяет технологию нулевого сброса при добыче нефти на шельфе, заявил Владимир Бурматов, выступая на форуме.По его словам, в России «мы давно прошли тот этап, когда интересы экологии шли в противофазе с интересами бизнеса». «Сейчас у нас может быть только один вектор развития. Этот вектор развития – «зеленый», - сказал глава думского комитета.В заключительный день дискуссии было отмечено, что, хотя большинство жителей России осведомлены о существовании федерального проекта «Чистый воздух», тем не менее 41% из них ничего о нем не слышали, и это говорит о недостаточном информационном сопровождении проекта.Вице-президент «Норильского никеля» Дмитрий Пристансков, рассказывая о «Серном проекте» своей компании, нацеленном на сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы на 75% к 2024 году, сказал, что он не несет для компании никакой прибыльности и что это некоммерческий проект, в который тем не менее «Норильский никель» вкладывает 123 млрд рублей в качестве чистых инвестиций в экологию.Представитель Росприроднадзора Александр Власов в своей презентации сообщил, что из 623 млрд рублей, выделенных на осуществление экологических мероприятий, 459 млрд будут вложены бизнесом. Уже сейчас, по его словам, предприятия в ряде промышленных центров страны модернизируют свои системы теплоэнергетики и переводят транспорт на газомоторное топливо с целью снижения выбросов в атмосферу.VIII экологический форум стал реальным местом для выработки оптимальных решений, направленных на обеспечение промышленной и экологической безопасности, обмена опытом между представителями промышленных предприятий в части функционирования системы экологической безопасности, охраны окружающей среды и реализации корпоративных экологических программ.В экофоруме приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере. Кроме того - и представители международных экологических организаций.