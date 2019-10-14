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Конгресс ICA привлек самое большое количество участников за последние 30 лет

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19-й конгресс Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Colored Gemstone Association), который проходил в Бангкоке с 12 по 15 октября, стал крупнейшим за всю свою 30-летнюю историю существования. Участники мероприятия обсудили насущные проблемы, с которыми сталкивается отрасль, такие как поиск ответственных источников поставок, сложности производства алмазов старателями и мелкими предприятиями, а также вопросы промышленной добычи. 

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Фото: ICA


На мероприятии было объявлено о планах ввести новый статус участника под названием «Аккредитованный поставщик камней, добытых согласно этическим стандартам производства» через приложение, приуроченное к обновлению членства каждый год.
«Мы рады, что в этом году на конгрессе в Бангкоке приняли участие крупнейшие эксперты отрасли со всего мира, - сказал Прида Тиасуван (Prida Tiasuwan), председатель Конгресса ICA 2019 года. - В мероприятии этого года приняло участие самое большее количество женщин-делегатов и спикеров, что отражает разнообразие компаний, присутствующих на конгрессе».
В этом году Конгресс получил спонсорскую поддержку от компаний, занимающихся цветными драгоценными камнями по всему миру, а также от Департамента содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) и Института драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT).
ICA - единственная в мире некоммерческая организация, специально созданная для поддержки мировой индустрии цветных драгоценных камней.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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