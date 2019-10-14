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Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

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ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

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Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

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16 сентября 2019

De Beers представляет новый аукционный портал

17 октября 2019
Новости

de_beers_logo.pngНа этой неделе De Beers Group Auctions запустила свой новый аукционный портал, который представляет клиентам ряд улучшений и новых функций  для удобства участия в торгах. 
В компании заявили, что портал был создан с использованием передовых технологий и включает в себя ряд улучшений, полученных от обратной связи с пользователями.
«De Beers Group Auctions старается предоставить клиентам разумный и эффективный способ приобретения природных алмазов, - сказал старший вице-президент De Beers Group Auctions Джеймс Кирби (James Kirby). - Мы намерены сделать это путем постоянного совершенствования нашей ведущей в отрасли аукционной платформы, чтобы клиенты могли покупать товары на онлайн-платформе, которая обладает беспрецедентными уровнями данных о продуктах, с большей легкостью и прозрачностью».
Новая платформа предоставляет клиентам набор функций, которые обеспечивают ряд прямых преимуществ, таких как простота навигации, эффективные торги, защита от ценовых рисков, прозрачность и безопасность.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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