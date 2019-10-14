Эксклюзив
Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
07 октября 2019
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
В Москве начал свою работу VIII экологический форум
Рассказывая далее о «Серном проекте» «Норильского никеля», который входит в федеральную программу «Чистый воздух», Дмитрия Пристансков сообщил, что компания намерена инвестировать в него более 123 млрд рублей к 2020 году и что целью этого проекта является снижение выбросов диоксида серы на 75% в городах, где ведутся работы «Норникеля». «Я хочу отдельно подчеркнуть, что сотрудничество нашей компании с государством по природоохранным проектам носит системный и долгосрочный характер и мы решительно настроены кардинально изменить экологическую ситуацию на территориях своей деятельности», - сказал он.
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, обратившись с приветственным словом к участникам форума, отметила, что особого внимания и заботы требуют территории с хрупкой и уязвимой экологической системой, такие как Арктика, где любое неудачное решение приводит к разрушительным и необратимым последствиям. «В последнее время пришло понимание, что нельзя бесконечно требовать от природы всего, не давая ей ничего, что нельзя быть здоровым в больной среде», - сказала она.
Организаторами форума являются «Норильский никель», Экологический фонд Сибирского федерального университета и Научно-исследовательский институт проблем экологии. В нем принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти России, а также эксперты, ученые, руководители общественных организаций и сотрудники промышленных компаний.
Галина Семенова, Rough&Polished, Москва