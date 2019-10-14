В Москве начал свою работу VIII экологический форум

17 октября 2019

Форум открылся выступлением вице-президента «Норильского никеля» Дмитрия Пристанскова, который зачитал приветствие заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Гордеева, отметившего важность национального проекта «Экология» и выразившего уверенность, что достичь поставленных в рамках этого проекта целей можно только в тесном сотрудничестве с наукой и бизнесом.Рассказывая далее о «Серном проекте» «Норильского никеля», который входит в федеральную программу «Чистый воздух», Дмитрия Пристансков сообщил, что компания намерена инвестировать в него более 123 млрд рублей к 2020 году и что целью этого проекта является снижение выбросов диоксида серы на 75% в городах, где ведутся работы «Норникеля». «Я хочу отдельно подчеркнуть, что сотрудничество нашей компании с государством по природоохранным проектам носит системный и долгосрочный характер и мы решительно настроены кардинально изменить экологическую ситуацию на территориях своей деятельности», - сказал он.Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, обратившись с приветственным словом к участникам форума, отметила, что особого внимания и заботы требуют территории с хрупкой и уязвимой экологической системой, такие как Арктика, где любое неудачное решение приводит к разрушительным и необратимым последствиям. «В последнее время пришло понимание, что нельзя бесконечно требовать от природы всего, не давая ей ничего, что нельзя быть здоровым в больной среде», - сказала она.Организаторами форума являются «Норильский никель», Экологический фонд Сибирского федерального университета и Научно-исследовательский институт проблем экологии. В нем принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти России, а также эксперты, ученые, руководители общественных организаций и сотрудники промышленных компаний.