Прибыль Petra снизилась на 6%, до 463 млн долларов, поскольку цены на бриллианты упали

Выручка Petra Diamonds в 2019 финансовом году снизилась на 6%, до 463,6 млн долларов с 495,3 млн долларов годом ранее, что отражает более слабый спрос на алмазном рынке.За рассматриваемый период Petra реализовала на 3,73 карата алмазов, что на 2% ниже по сравнению с показателями 2018 года, когда компания продала 3,79 млн каратов камней.Исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что цена реализации алмазов снизилась примерно на 5% в сопоставимом соотношении с движением рынка в течение периода.«Это давление на цены привело к тому, что скорректированная прибыль Petra Diamonds до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на 22%, до $153 млн, а скорректированная рентабельность по EBITDA составила 33% по сравнению с 39% в предыдущем году», - сказал он.Добыча Petra увеличилась на 1%, до 3,9 млн каратов в соответствии с планом производства.Более высокий уровень производства на рудниках Куллинан (Cullinan) и Уильямсон (Williamson) компенсировался более низким, чем ожидалось, производством на шахтах Финш (Finsch) и Коффифонтейн (Koffiefontein).Производственный план компании на 2020 финансовый год составляет около 3,8 миллиона каратов алмазов, при этом объем добычи алмазов на рудниках, как ожидается, останется в основном на прежнем уровне - 3,75 миллиона каратов.«Petra продолжает концентрировать внимание на стоимости камней, а не на объеме производства, и ожидается, что основная часть производства алмазов в 2020 финансовом году будет осуществляться из недавно созданных подземных блоков и полостей, созданных подэтажным обрушением, а также с поверхности рудника Уильямсон», - говорится в сообщении.В Petra также заявили, что алмазный рынок, согласно прогнозам, будет испытывать трудности в ближайшем будущем.«Начало сезона продаж в 2020 финансовом году привело к сохранению неопределенности в центрах огранки алмазов, учитывая продолжающиеся беспорядки в Гонконге и обострение торговой напряженности между США и Китаем», - сообщили в компании.Чистый долг группы по состоянию на 30 июня 2019 года составил $564,8 млн по сравнению с $520,7 млн годом ранее.