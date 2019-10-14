Зимбабве намерена добыть 11 млн каратов алмазов к 2023 году

Такая инициатива была принята в рамках плана по увеличению инвестиций в добычу полезных ископаемых и увеличению выручки сектора до 12 млрд долларов в год. Проект был запущен президентом страны в понедельник.
Уинстон Читандо заявил, что добыча четырьмя компаниями, в том числе российской АЛРОСА и китайской Anjin, поможет увеличить добычу алмазов, в основном в Маранге.
На этой неделе компания Vast Resources, зарегистрированная на бирже в Великобритании, также намерена подписать договор о создании совместного предприятия с Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC) по разведке алмазов в Маранге.
Правительство Зимбабве ранее ставило перед собой амбициозные цели по добыче полезных ископаемых, но сектор редко достигал этих производственных планов, поскольку инвесторы часто ссылались на архаичные инвестиционные правила и неопределенность в отношении безопасности своих инвестиций, сообщает Reuters.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished