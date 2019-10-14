Выручка АЛРОСА по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом

Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за 9 месяцев 2019 года снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом, до 119,8 млрд руб., из-за проблем, с которыми столкнулась мировая алмазно-бриллиантовая отрасль. Этот фактор оказал влияние также на показатель чистой прибыли по РСБУ – за январь-сентябрь текущего года она сократилась на 42% в годовом исчислении, до 42,2 млрд руб.С января по сентябрь отрасль боролась со спадом, вызванным снижением спроса на фоне избыточного уровня запасов в гранильном секторе и ювелирном ритейле.Эти факторы оказали негативное влияние на показатели продаж и финансовые результаты алмазодобывающих компаний.