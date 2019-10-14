Vast Resources заключит сделку по созданию совместного предприятия по добыче алмазов с Зимбабве на этой неделе

Ожидается, что Vast Resources на этой неделе подпишет соглашение с государственной компанией Зимбабве по добыче алмазов о разведке и производстве алмазов в Маранге, согласно сообщениям средств массовой информации.Vast недавно создала компанию Katanga Mining совместно с сообществом Чиадзва.Эта компания подпишет соглашение о совместном предприятии по добыче полезных ископаемых с Zimbabwe Consolidated Diamond Company, которая владеет лицензиями на добычу в Маранге, сказал министр горнорудной промышленности страны Уинстона Читандо (Winston Chitando).Он сообщил, что финансовые подробности будут раскрыты при подписании соглашения.Зимбабве также разрешила российской АЛРОСА и незарегистрированной на бирже китайской фирме Anjin Investments вести разведку и добычу алмазов в стране.Anjin добывала алмазы в стране до начала 2016 года, когда она была вытеснена с алмазных месторождений вместе с другими компаниями, работающими в Маранге.Правительство покойного президента Роберта Мугабе отказалось продлить им лицензии на добычу, заявив, что шахтеры занимаются контрабандой алмазов.Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, должен был запустить в понедельник амбициозный план по увеличению инвестиций в добычу полезных ископаемых и увеличению экспортной выручки сектора до 20 млрд долларов к 2023 году, с 3,2 млрд долларов в прошлом году.