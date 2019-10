Голубой алмаз весом 20,08 карата, добытый Petra, может принести компании 15 миллионов долларов

15 октября 2019

Petra Diamonds может получить до $15 млн от продажи голубого алмаза весом 20,08 карата, добытого в прошлом месяце на руднике Куллинан в Южной Африке, сообщают средства массовой информации.









Горнодобывающая компания намерена провести специальный тендер на исключительный камень, который пройдет с 8 по 15 ноября 2019 года в Алмазной бирже и экспортном центре Южной Африки (Diamond Exchange and Export Centre, DEEC).

Ожидается, что редкий камень увеличит доход компании, которая борется за выживание.

Выручка компании за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.

Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил $564,8 млн по сравнению с $520,7 млн годом ранее.

«Мы ожидаем, что этот камень принесет хорошую прибыль - мы надеемся получить по меньшей мере от 13 до 15 миллионов долларов - несмотря на получившие широкую огласку проблемы на рынке алмазного сырья, - привело агентство Mining.com заявление Юэня Лоу (Yuen Low) из Shore Capital. - Если так и будет, то продажа алмаза обеспечит долгожданное и существенное увеличение прибыли компании в 2020 финансовом году».

В 2015 году Petra продала «Голубую Луну Жозефины» (The Blue Moon of Josephine) - голубой камень весом 29,6 карата за 48,5 миллиона долларов.



