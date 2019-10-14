Lucapa получила $10,4 млн от продажи алмазов, добытых на Луло и Мотаэ

Недавняя продажа алмазов Lucapa Diamond с аллювиального рудника Луло (Lulo) в Анголе и кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото принесла компании и ее партнерам $10,4 млн.Общий объем продаж на алмазных рудниках Луло и Мотаэ в 2019 году достиг отметки в $45,9 млн.Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которая на 40% принадлежит Lucapa, реализовала 5 469 каратов за валовую выручку в размере $5,9 млн, что соответствует средней цене за карат в $1 087.Общий объем продаж алмазов, добытых на Луло в 2019 году, составил $32,4 млн при средней цене в $2 155 за карат.В эти данные не включена прибыль, полученная от реализации розового камня весом 46 каратов, который был экспортирован SML в Антверпен и в настоящее время оценивается на предмет огранки.Алмазы, добытые на руднике Мотаэ, который принадлежит Lucapa на 70%, были проданы за валовую выручку в размере $4,4 млн или по средней цене, которая составила $837 за карат. Однако камни, размер рассева которых больше, чем одиннадцатый номер сита, были реализованы по средней цене в $1 031 за карат.В компании сообщили, что алмаз типа IIa цвета D весом 64 карата, который был включен в партию камней для продажи, стал первым коммерчески произведенным алмазом, добытым на Мотаэ, проданным по цене, превышающей 1 миллион долларов.По итогам последних продаж в общей сложности Lucapa реализовала алмазной продукции, произведенной на Мотаэ в 2019 году, на $13,5 млн при средней цене за карат в $610 и $750 за карат алмазов, размер рассева которых больше, чем одиннадцатый номер сита.