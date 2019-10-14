Ботсвана: алмазы больше не являются основным фактором роста экономики страны

14 октября 2019

Власти Ботсваны заявили, что алмазы больше не являются основным источником роста экономики страны, что свидетельствует о ее диверсификации.

«Среднесрочные перспективы роста остаются позитивными, - привело агентство Reuters заявление заместителя министра финансов Келапиле Ндобано (Kelapile Ndobano) на конференции по планированию бюджета. - Остальные секторы экономики, особенно сфера услуг, будут стимулировать рост, сигнализируя о том, что наша экономика стала более диверсифицированной, поскольку алмазы больше не являются основным источником доходов».

Ожидается, что валовой внутренний продукт Ботсваны снизится до 4,3% в 2019 году с 4,5% в прошлом году.

Тем не менее экономический рост, скорее всего, составит 4,6% в 2020 году, что обусловлено продолжением проведения структурных реформ, направленных на диверсификацию экономики.

Мировой алмазный рынок в настоящее время испытывает слабый спрос из-за переизбытка алмазов в среднем потоке алмазопровода.

Ндобано добавил, что во втором квартале 2019 года продажи алмазов в Ботсване упали на 16%.

«Если это будет продолжаться, это может создать дополнительные риски для прогноза внутренних доходов, так как это повлияет на добавленную стоимость горнодобывающей промышленности и другие смежные секторы экономики», - сказал он.

Алмазная промышленность создает самое большее количество рабочих мест в частном секторе в Ботсване и является основной движущей силой роста и развития, обеспечивая около 90% прибыли от экспорта и вносит 30% к ВВП страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished