Aгентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «АГД ДАЙМОНДС»

14 октября 2019

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» третий год подряд подтверждает рейтинг кредитоспособности компании «АГД ДАЙМОНДС» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе «АГД ДАЙМОНДС», полученном Rough&Polished.АО «АГД ДАЙМОНДС» (далее – компания) занимается разработкой алмазоносного месторождения им. В. Гриба в Архангельской области, и на текущий момент может быть охарактеризовано как алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажа), отмечает «Эксперт РА».Большую часть своей продукции компания реализует через дочернего трейдера Grib Diamonds NV (далее совместно с компанией именуемые как группа) в ходе аукционных продаж с использованием собственной электронной торговой площадки в Антверпене, мировом центре торговли алмазами. Совокупная реализация алмазов группой по итогам 2018 года составила 370,6 млн долл. США, что на 4% больше, чем годом ранее. Менеджмент группы работает над совершенствованием сбытовой политики, и агентство учитывает ее новые возможности по расширению рынков сбыта в связи с планами по открытию нового торгового подразделения в Дубае в зоне свободной экономической торговли (Dubai Multi Commodities Centre). Основу сбытовой политики группы, как и прежде, составляют спотовые контракты, что дает возможность быстрой реализации товара без образования запасов. При этом агентство положительно оценивает диверсификацию продаж – за период 31.03.2018-31.03.2019 (далее – отчетный период) на долю крупнейшего покупателя-контрагента приходилось не более 20% от общего объема выручки. В России в соответствии с законодательством (контрольные партии) группа реализует около 5% продукции через ФГУП «Алмазювелирэкспорт».Агентство отмечает, что в 2019 году компанией были получены новые лицензии на участки Разломное, Торфяное, Южно-Верхотинское и Круглое (Елисеевское) в Приморском и Мезенском районах Архангельской области, что может позволить в будущем частично восполнить запасы по итогам проведения геологоразведочных работ. В 2018 году объем добычи алмазов на месторождении им. В. Гриба составил более 5 млн карат, при этом на начало 2019 года накопленная добыча составила более 18 млн карат. Доля компании в общем объеме производства алмазов в мире по итогам 2018 года составляет около 3%, в России – около 12%. Однако, принимая во внимание ограниченный масштаб бизнеса группы, концентрацию текущей добычи компании на одном месторождении и недостаточно высокую, по мнению агентства, обеспеченность сырьевыми ресурсами, конкурентные позиции группы оцениваются как умеренно слабые.Перспективы алмазного рынка оцениваются агентством умеренно позитивно. В 2019 году наблюдалось снижение цен на алмазное сырье в результате разбалансировки, обусловленной избыточным предложением на фоне сокращения спроса. В числе основных факторов снижения закупок алмазов стали новые правила ввоза алмазов и банковская реформа в Индии, а также сокращение прибыльности огранки мелкоразмерного сырья в гранильной отрасли страны на фоне кризиса ликвидности и ослабления национальной валюты. Агентство ожидает умеренного восстановления цен в ближайшие два года, учитывая стратегию price over volume мировых лидеров отрасли.В рамках оценки бизнес-рисков группы агентство позитивно отмечает тот факт, что в течение 2018-2019 гг. компанией был осуществлен переход эксплуатации энергокомплекса и нефтебазы от услуг аутсорсинга на обслуживание собственными силами, что вместе с эффектом от проведения ряда оптимизирующих мероприятий в затратной части стало одной из причин роста показателей рентабельности: рентабельность по EBITDA за отчетный период по расчетам агентства составила 67%.Положительные финансовые результаты группы позволяют ей обеспечивать за счет своего операционного денежного потока обслуживание кредита, привлеченного акционером группы, ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (далее – акционер), в 2017 году в Банке ВТБ (ПАО) в целях частичного финансирования сделки по приобретению компании у Группы «ЛУКОЙЛ». В обеспечение данного кредита компанией выдана гарантия, которая, как и ранее, явным образом учитывается агентством в составе ее долговых обязательств. В то же время агентство продолжает учитывать в качестве квазикапитала группы заём, выданный ранее компании структурой акционера, так как он является субординированным по отношению к кредиту.Агентство оценивает в качестве ключевого фактора, оказывающего негативное влияние на рейтинг, высокий уровень общей долговой нагрузки, сформированной в результате заемного финансирования M&A сделки по приобретению акций компании в 2017 году. Отношение долга на 31.03.2019 (далее – отчетная дата) к консолидированной EBITDA группы за отчетный период остается на уровне около 4-х. Также для группы характерен крайне низкий уровень собственного капитала («стрессовая» ликвидность): отношение активов, дисконтированных на качество, к совокупным обязательствам компании составило 0,6. Кроме того, негативно сказывается на уровне рейтинга компании концентрация на единственном кредиторе ввиду критической потребности группы в пересмотре графика платежей, начиная с 2021 года, с продлением срока окончательного погашения по кредиту.Прогнозная ликвидность группы на горизонте 18 месяцев от отчетной даты находится на уровне 1,13х с учетом ожиданий агентства по сохранению среднегодовых объемов реализации алмазов. По расчетам агентства имеющегося операционного денежного потока группы с учетом значительного буфера ликвидности в виде остатка денежных средств в объеме 135 млн долл. будет достаточно для обслуживания долга на вышеуказанном горизонте. Текущий уровень долговой нагрузки на горизонте 1 года после отчетной даты также оценивается умеренно позитивно. Отношения процентов к уплате и совокупных выплат по долгу группы на горизонте 1 года к EBITDA за отчетный период составили 0,32 и 0,74 соответственно.Сдерживающее влияние на рейтинг продолжают оказывать корпоративные риски, касающиеся деконцентрированной структуры собственности и недостаточного уровня развития риск-менеджмента. При этом агентством позитивно оценивается уровень транспарентности группы и умеренно высокое качество корпоративного управления, которое обеспечивается на уровне менеджмента группы и ее совета директоров, в состав которого входит три независимых директора и представитель кредитора. Валютный риск группы, возникающий на фоне получения валютной выручки при рублевых затратах, по-прежнему, компенсируется действующими валютными обязательствами, что положительно влияет на уровень рейтинга.По данным отчетности АО «АГД ДАЙМОНДС» по стандартам МСФО активы компании на 31.12.2018 составили 687 млн долл., капитал - 160 млн долл.