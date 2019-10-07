АГД представил инновацию года на «Майнекс Россия»

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10 октября в Москве завершился горно-геологический форум «Майнекс Россия» – крупнейший в РФ международный симпозиум по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых. По итогам форума, участие в котором приняли представители ведущих горнорудных компаний, экспертного сообщества, надзорных органов, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «АГД ДАЙМОНДС» признано победителем в номинации «Инновационное решение года» - об этом сообщается в пресс-релизе, полученном Rough&Polished в пятницу.

2019 год стал для форума особенным – «Майнекс Россия» отмечает свое пятнадцатилетие. Центральная тема – «Форсайт развития российской горно-геологической отрасли» – была призвана отразить процессы трансформации и реализации новых возможностей для изучения недр, добычи и переработки руд, металлов и минералов.

В течение двух дней на полях форума обсуждались такие темы, как опыт компаний-лидеров по созданию моделей устойчивого развития и модернизации горно-металлургических предприятий; цифровизация недропользования в России; инновационные компьютерные и облачные технологии как инструмент управления процессом добычи полезных ископаемых и улучшения экономических показателей деятельности предприятия; новые возможности программного обеспечения для повышения качества и безопасности ведения горных работ и другие.

На выставке, проходившей в рамках форума, были представлены экспозиции более пятидесяти компаний, реализующих масштабные проекты на пяти континентах во всех категориях геологоразведочного и горного бизнеса.

Многократного участника «Майнекс Россия» – компанию «АГД ДАЙМОНДС» – на форуме представили заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению Иван Иванов и главный обогатитель Константин Хомяков. Они выступили с докладом «Внедрение XRT-сепарации на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба», в котором описали принципы работы сепаратора COM Tertiary XRT 1200/D производства «TOMRA Sorting» (Германия), успешно внедренного в промышленную эксплуатацию на ГОКе им. В. Гриба в 2018 году. Инвестиции в инновационную установку окупились менее, чем за полгода: благодаря сепаратору было добыто несколько крупных уникальных алмазов.





Фото: «АГД ДАЙМОНДС»



В завершении форума состоялось награждение лучших компаний за выдающиеся заслуги в развитии российской горнодобывающей и геологической отраслей по результатам конкурса «Российская горная награда 2019». Победители и лауреаты выявлялись в шести номинациях: «Геологоразведочный проект года», «Горный проект года», «Инвестиционный проект года», «Кадровый проект года», «Социальная ответственность», «Инновационное решение года», «Легенда горной промышленности» и «Экологический проект года».

«АГД ДАЙМОНДС» получило высшую награду в номинациях «Инновационное решение года» («Внедрение XRT-сепарации на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба»).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

