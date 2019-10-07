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Тендеры индийских алмазов в Сурате принесли $1037,89 млн

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Добытые в Индии с 1998 года алмазы были выставлены на просмотры с 24 по 27 сентября государственной компанией National Mineral Development Corporation (NDMC) совместно с индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Тендер принес $1 037,89 млн. 
Согласно сообщениям средств массовой информации, рыночные источники сообщают, что на тендере должны были быть представлены алмазы общим весом около 24 000 каратов.
Отраслевые обозреватели полагают, что электронный аукцион станет благоприятным событием для алмазов, добываемых на территории Индии, несмотря на то, что их количество незначительно по сравнению с импортом Индии, который в 2018-19 финансовом году достиг показателя в 16,50 млн каратов алмазов, проданных на сумму в $15,72 млрд.
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель GJEPC, считает, что продолжение показов необработанных алмазов из года в год в Сурате приведет к увеличению числа покупателей, участвующих в тендерах по продаже алмазов, добытых в Индии. 
В сообщениях также говорится, что производство алмазного сырья компанией NMDC составляет около 40 000 каратов в год, в то время как объем продаж составляет около 30 000–33 000 каратов в год.
С 2015-16 годов NMDC перешла от физической торговли сырьем на электронные аукционы или онлайн-продажи. При этом до начала торгов просмотры алмазов для каждого электронного аукциона проводятся сначала в Панне, затем в Мумбае и теперь в Сурате.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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