Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в сентябре 2019 года упали на 23,6% по сравнению с прошлым годом

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Группа АЛРОСА сообщила результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в сентябре и за девять месяцев 2019 года.

В сентябре текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $258,7 млн, что показывает спад на 23,6% по сравнению с сентябрем прошлого года, когда компания реализовала свою продукцию на общую сумму $338,7 млн.









Фото: АЛРОСА







Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $256,5 млн, бриллиантов − $2,2 млн, в то время как в прошлом году компания реализовала алмазы на сумму $331,6 млн, а бриллианты − на $7,1 млн. Однако показатели текущего месяца выросли по сравнению с результатами августа этого года, когда компания продала алмазы на $180,2 млн, а бриллианты - на $1,5 млн.

Всего в январе–сентябре 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2 422,2 млн, что ниже показателей прошлого года, когда продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли до $3,662 млрд.

Стоимость реализованного алмазного сырья за девять месяцев 2019 года составила $2 385,4 млн, бриллиантов – $36,8 млн.

«Объем сентябрьских продаж оказался выше, чем в предыдущие три месяца. Отчасти это связано с традиционным осенним оживлением рынка после периода отпусков и некоторым повышением спроса со стороны индийских огранщиков в преддверии фестиваля Дивали. Наиболее заметно увеличилась реализация мелкоразмерного алмазного сырья. Кроме того, некоторый объем продаж августовской сессии, начавшейся в этом году позже обычного, перенесся на сентябрь. В целом, на рынке продолжает наблюдаться низкий спрос на алмазное сырьё, хотя по некоторым узким позициям можно видеть постепенное восстановление. Мы по-прежнему считаем, что достижение баланса между спросом и предложением займет определенное время», – прокомментировал итоги сентябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



