Евгений Агуреев назначен заместителем гендиректора АЛРОСА

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АЛРОСА назначила Евгения Агуреева, который с 2017 года занимает должность директора филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), заместителем генерального директора АЛРОСА компании. Он продолжит возглавлять ЕСО и курировать сбытовой блок.С 2017 года Евгений Агуреев также входит в состав Правления АЛРОСА.Сергей Иванов, генеральный директор – председатель правления АЛРОСА, сообщил: Учитывая сложные условия, сформировавшиеся сегодня на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, Евгений продолжит работу по повышению эффективности всей сбытовой цепочки компании, поиску новых подходов в части стимулирования продаж алмазного сырья, а также повышения уровня взаимодействия с клиентами компании и расширения клиентской базы».В качестве заместителя директора Евгений продолжит заниматься развитием продаж, повышением их эффективности и прозрачности, укреплением связей с долгосрочными клиентами.Евгений Агуреев имеет более чем 15-летний опыт управления финансами в коммерческих банках. С 2009 по 2017 год он работал в «Сбербанке», где прошел путь от начальника отдела международной отчетности до вице-президента, директора департамента финансов. До этого работал в банках «Русский Стандарт», «МДМ Банк», «Райффайзенбанк Австрия», «Абсолют Банк», «Банк Ренессанс Кредит».