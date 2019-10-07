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09 сентября 2019

Президент CIBJO обсудил пути развития российской и мировой ювелирной индустрии на выставке в Москве

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Президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) выступил с двумя основными докладами на выставке «Ювелирное искусство России: традиции и тенденции» в Москве, в ходе которой он отдал дань уважения историческому вкладу России в ювелирные традиции, а также обсудил пути развития присутствия российской ювелирной промышленности на международных рынках.  

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Фото: CIBJO


Выставка открылась в московском государственном выставочном зале «Новый Манеж» 8 октября, с приветственным словом выступили доктор Кавальери и руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Мероприятие организовано Гохраном России при поддержке правительства Москвы, а также при участии Российской ювелирной гильдии. Работа выставки  продлится до 20 октября 2019 года.
«Россия - страна с давними и гордыми традициями в ювелирном искусстве, где производимая продукция отражает не только талант и изобретательность ее дизайнеров и ремесленников, но и культуру и историю этого великого народа, а также залежи драгоценных минералов, которыми так щедро одарена ваша страна», - сказал Кавальери.
«Пожалуй, самый известный русский ювелир из всех, Карл Фаберже, был человеком, глубоко погруженным как в русский, так и во французский культурный опыт. В нашей отрасли это не считается недостатком, а скорее силой», - отметил президент президент CIBJO.
На выставке представлены 220 уникальных шедевров из коллекции Гохрана, в том числе работы Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, которые впервые доступны широкой публике для обозрения. В разделе «современные ювелирные изделия» представлены работы более 200 лучших мастеров России. В их числе - изделия победителей конкурса ювелирного искусства «Россия 21 век», организованного Гохраном при поддержке правительства Москвы, а также при участии Российской ювелирной гильдии и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.
В рамках церемонии открытия выставки были вручены награды победителям «Россия 21 век», а руководитель Федерального агентства связи России Олег Духовницкий презентовал участникам творческого состязания серию гашеных почтовых марок, посвященных 300-летию Гохрана.
Девятого октября доктор Кавальери выступил с лекцией о мировой алмазной индустрии перед аудиторией лидеров ювелирной индустрии, дизайнеров и производителей ювелирных изделий, а также студентов различных колледжей, обучающих ювелирным ремеслам. 
Президент CIBJO особо отметил роль Гохрана и его главы Андрея Юрина, который, по его словам, проложил путь для России, чтобы стать силой на международном ювелирном рынке. 
Группа Гохрана сыграла ключевую роль в подготовке меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году CIBJO  с министерством финансов РФ и Антверпенским всемирным алмазным центром AWDC, с целью гармонизации официальной системы, используемой в России для классификации полированных алмазов, со стандартами и номенклатурой, применяемыми на международном уровне, в соответствии с «голубой книгой» CIBJO по бриллиантам. 
«Целью соглашения является обеспечение того, чтобы система классификации и описания полированных алмазов в Российской Федерации соответствовала наиболее широко принятым стандартам в международной торговле», - сказал Кавальери.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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