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На месторождении им. В. Гриба добыт 104-каратный алмаз

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8 октября на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата. Безупречный, кристально-прозрачный алмаз не имеет изъянов и может быть отнесен к категории «чистой воды». 

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           Фото: AGD Diamonds


Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АГД ДАЙМОНДС без повреждений добывать крупные алмазы высокого качества. Напомним, что на ГОКе им. В. Гриба в мае были добыты уникальные алмазы массой 222, 09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата.
Все особо крупные кристаллы будут представлены для просмотров покупателям в начале 2020 года при демонстрации коллекции архангельских алмазов «Северное созвездие», добытых АГД ДАЙМОНДС в 2019 году.
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.

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