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09 сентября 2019

PGI открывает первый платиновый эксклюзивный выставочный зал в Шэньчжэне, Китай

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Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) недавно открыла свой первый выставочный зал в Шэньчжэне, Китай. Открытие современного выставочного зала является частью комплексной стратегии организации по ускорению производства и распространению платиновых ювелирных изделий нового поколения, ориентированных на молодых потребителей Китая, которые меняют тенденции к покупкам на крупнейшем в мире рынке платиновых ювелирных изделий.  

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Фото: PGI


Хау Даниэль (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Исследования показали, что барьером номер один для приобретения платиновых ювелирных изделий в последние годы является отсутствие привлекательных дизайнов, поэтому PGI тесно сотрудничает с ключевыми производителями и розничными торговцами, чтобы ускорить принятие новых дизайнов. В этом демонстрационном зале будет выставлено обилие новых дизайнов, доступных в настоящее время, а также инновационные способы выпуска товаров и коллекций брендов для современных разборчивых потребителей». 
Недавнее учреждение в августе 2019 года Консультативного совета по ювелирным изделиям из платины (Platinum Jewellery Advisory Council) и открытие демонстрационного зала PGI будут способствовать сотрудничеству с ведущими отраслевыми партнерами, чтобы сектор платиновых ювелирных изделий стал частью быстро меняющегося ювелирного рынка Китая.
Пуй Пун (Pui Poon), управляющий директор PGI China, заявила: «Открытие выставочного зала в Шэньчжэне обеспечит более широкое присутствие платиновых ювелирных изделий в традиционном китайском ювелирном центре с интенсивным производством золота, а также поможет продемонстрировать мастерство производителей платиновых ювелирных изделий и передовой дизайн для расширения делового потенциала Китая».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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