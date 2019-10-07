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09 сентября 2019

ZCDC намерена произвести более 6 млн каратов алмазов в 2020 году

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Государственная зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) планирует удвоить добычу алмазов до 6,12 млн каратов в 2020 году с 3,1 млн каратов, прогнозируемых в этом году, сообщают местные средства массовой информации.
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              Фото: ZCDC

«В 2017 году мы произвели 1,8 млн каратов алмазов, в 2018 году мы добыли 2,8 млн каратов, и в этом году наш пересмотренный план производства составляет 3,1 млн каратов, - сказал исполняющий обязанности генерального директора ZCDC Роберто Де Претто (Roberto De Pretto). - Наша цель на следующий год - 6,12 миллиона каратов алмазов».
Власти Хараре недавно подписали договор с российской компанией АЛРОСА с тем, чтобы увеличить добычу алмазов в стране.
Де Претто сообщил, что ZCDC расширит рынки сбыта зимбабвийских алмазов в таких центрах, как Мумбаи и Дубай.
Он добавил, что ZCDC взяла на себя огромные долговые обязательства семи алмазодобывающих компаний, которые проводили операции по добыче алмазов до их поглощения ZCDC.
«Часть долга была принята через приобретенные акции.  Долг составляет более 100 миллионов долларов. Мы должны убедиться, что мы можем выплатить этот долг», - сказал он.
Претто добавил, что также необходимо ужесточить контроль в компании, чтобы избежать утечек в алмазодобывающем секторе.
«Большая часть алмазов страны пропадает из-за незаконных добытчиков, которые работают на шахтах, и людей, которые крадут алмазы, ​​- сообщил он. - Мы не можем количественно определить, сколько алмазов мы потеряли, так как это сложно, но все, что мы можем сказать, это то, что производство алмазов за последние годы сократилось».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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