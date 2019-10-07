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09 сентября 2019

Lucapa зарегистрировала ежеквартальный рекорд производства на Луло и Мотае

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond добыла 14 610 каратов алмазов в течение сентябрьского квартала на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, и на принадлежащем фирме на 70% кимберлитовом руднике Мотае (Mothae) в Лесото. 
При этом 7 603 карата было добыто на Луло, что на 67% больше, чем в предыдущем соответствующем квартале 2018 года, а остальные 7 007 каратов были произведены на Мотае, что является самым высоким квартальным результатом, поскольку коммерческое производство на руднике началось в январе 2019 года.
«Результаты соответствуют стратегии Lucapa по расширению производства дорогостоящих алмазов для максимизации доходов», - заявили в компании.
Lucapa сообщила, что значительный рост добычи алмазов на Луло связан, главным образом, с увеличением содержания алмазов в керне, которое достигло показателя в 10,5 карата на 100 тонн руды, поскольку было обработано больше материала из пойменных участков 19 и 31 с большим содержанием алмазов в руде.
В течение квартала на рудниках Луло и Мотаэ продолжали производить крупные алмазы, в общей сложности Lucapa добыла 432 алмаза массой более 4,8, включая 136  камней весом более 10,8 карата.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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