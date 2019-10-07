Lucapa зарегистрировала ежеквартальный рекорд производства на Луло и Мотае

«Результаты соответствуют стратегии Lucapa по расширению производства дорогостоящих алмазов для максимизации доходов», - заявили в компании.
Lucapa сообщила, что значительный рост добычи алмазов на Луло связан, главным образом, с увеличением содержания алмазов в керне, которое достигло показателя в 10,5 карата на 100 тонн руды, поскольку было обработано больше материала из пойменных участков 19 и 31 с большим содержанием алмазов в руде.
В течение квартала на рудниках Луло и Мотаэ продолжали производить крупные алмазы, в общей сложности Lucapa добыла 432 алмаза массой более 4,8, включая 136 камней весом более 10,8 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished