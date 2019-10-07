Эксклюзив

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

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09 сентября 2019

AGD Diamonds проводит геологоразведку с целью обнаружения новых кимберлитов

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agd_diamonds_logo_news.pngВ этом году компания AGD Diamonds начала проводить масштабную геологоразведку на территориях, прилегающих к алмазному месторождению имени В. Гриба. Первым этапом работ, нацеленных на открытие месторождений алмазов, стало проведение комплексного аэрогеофизического исследования местности.
После выявления аномалий трубочного типа, перспективных для обнаружения кимберлитовых тел, начнется подготовка к бурению. На данный момент уже исследовано 282 квадратных км поверхности. Предполагается, что в дальнейшем площадь исследований будет расширена.
Детальные поиски завершены на Верхотинском поле, далее будут проведены лабораторные исследования и моделирование по итогам анализов для выдачи рекомендаций под заверку бурением.
AGD Diamonds ведет добычу алмазов в Архангельской области на месторождении имени В. Гриба, открытом в 1996 году. Данное месторождение алмазов является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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