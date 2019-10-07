AGD Diamonds проводит геологоразведку с целью обнаружения новых кимберлитов

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В этом году компания AGD Diamonds начала проводить масштабную геологоразведку на территориях, прилегающих к алмазному месторождению имени В. Гриба. Первым этапом работ, нацеленных на открытие месторождений алмазов, стало проведение комплексного аэрогеофизического исследования местности.После выявления аномалий трубочного типа, перспективных для обнаружения кимберлитовых тел, начнется подготовка к бурению. На данный момент уже исследовано 282 квадратных км поверхности. Предполагается, что в дальнейшем площадь исследований будет расширена.Детальные поиски завершены на Верхотинском поле, далее будут проведены лабораторные исследования и моделирование по итогам анализов для выдачи рекомендаций под заверку бурением.AGD Diamonds ведет добычу алмазов в Архангельской области на месторождении имени В. Гриба, открытом в 1996 году. Данное месторождение алмазов является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.