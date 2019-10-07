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09 сентября 2019

Прерывы в электроснабжении нарушают производство на шахте Ликхобонг компании Firestone

Сегодня
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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds заявила, что перебои в подаче электроэнергии нарушают производство на шахте Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, которая принадлежит компании на 75%.
В компании сообщили, что шахта снабжается электроэнергией от гидроэлектростанции Муэла, которая принадлежит компании Lesotho Electricity Company (LEC). 
Гидроэлектростанция Муэла начала двухмесячное отключение на техническое обслуживание с 1 октября, и в это же время южноафриканская энергетическая компания Eskom должна была обеспечить постоянное снабжение питанием.
«С тех пор на шахте произошли неожиданные колебания напряжения, которые привели к отключению оборудования и, как следствие, к серьезным нарушениям в работе», - сообщила пресс-служба компании в прошлую пятницу.
Firestone заявила, что решает проблему с LEC и Eskom «в срочном порядке».
Компания произвела 208 572 карата алмазов на своем руднике Лихобонг (Liqhobong) в Лесото в течение квартала, закончившегося 30 июня 2019 года, по сравнению с 155 206 каратами годом ранее. 
Это, как сообщается, способствовало росту объема добычи алмазов в 2019 году до отметки в 829 458 каратов. 
Firestone намерена произвести от 3,6 до 3,8 млн тонн руды и добыть от 820 000 до 870 000 каратов алмазов в 2020 финансовом году. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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