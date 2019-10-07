WDC сосредоточил внимание на укреплении КП в ходе ежегодного общего собрания в Антверпене

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Члены Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) провели ежегодное общее собрание организации 2-3 октября в бельгийском Антверпене.

В ходе заседаний преобладали дискуссии о предстоящем завершении процесса обзора и реформы Кимберлийского процесса (КП) и призыве WDC и других участников встречи укреплять механизмы Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП).

Ежегодное собрание WDC было организовано Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).









Фото: WDC







Президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) в своем выступлении заявил о приоритетности того, чтобы на пленарном заседании КП 18-22 ноября в

Нью-Дели был достигнут прогресс в расширении определения «алмазов из зон конфликтов» с тем, чтобы оно лучше учитывало типы системного насилия, наблюдаемые сегодня в некоторых районах добычи алмазов. Кроме того, по его словам, КП необходимо также обсудить, как новое определение будет имплементировано и верифицировано.

В настоящее время КП рассматривает несколько поправок к определению алмазов из конфликтных зон, в том числе предложение, представленное Канадой, которое было сформулировано совместно с WDC и Коалицией гражданского общества, а также предложения Ботсваны и России.

«Мы все еще далеки от окончательного соглашения, но я считаю, что в настоящее время существует общее понимание того, что новый и усиленный охват действительно принесет пользу КП и всем его заинтересованным сторонам. Это чрезвычайно сложные переговоры, где очевиден разрыв между Севером и Югом и где необходимо признать наличие различных исторических контекстов, поскольку они формируют восприятие и понимание», - сказал Фишлер.

Председатель WDC подчеркнул, что при расширении сферы охвата крайне важно, чтобы роль ССКП оставалась актуальной. По его словам, ССКП следует рассматривать не как механизм санкций, а, скорее, как систему, предотвращающую случаи насилия и конфликты и тем самым способствующую наращиванию потенциала в районах добычи, а также защите доверия потребителей к алмазам.

Ключевым элементом программы WDC по поддержке целостности цепочки создания стоимости алмазов является ее обновленная система гарантий (System of Warranties, SOW), сфера действия которой выходит за рамки ССКП, охватывая торговлю как необработанными, так и ограненными алмазами, и основывается на международных конвенциях по правам человека и трудовому праву, по борьбе с коррупцией и отмыванием преступных капиталов. Участники собрания обсудили ход разработки инструментария для оказания помощи представителям отрасли в их реализации.

«Мы все знаем о давлении на нас, чтобы быть более прозрачными, особенно в отношении происхождения наших продуктов и механизмов должной осмотрительности, применяемых для обеспечения их целостности. Новая система гарантий WDC, безусловно, внесет свой вклад, и мы с нетерпением ожидаем предоставления отрасли инструментов, необходимых для использования механизма по всей цепочке поставок. Его воздействие на малый и средний бизнес, в частности, может быть глубоким», - сказал Фишлер.

Говоря о других элементах программы обзора и реформы КП, он констатировал, достижение конкретных успехов. «Они включают предложение WDC о создании постоянного секретариата для лучшей поддержки работы КП. Предложение было официально поддержано, и новый орган находится в стадии планирования,которым занимается подкомитет во главе с Петром Каракчиевым (Peter Karakchiev), членом правления WDC. Новое подразделение заменит механизм административной поддержки, которым в настоящее время управляет AWDC при поддержке других членов WDC. WDC взял на себя обязательство софинансировать деятельность постоянного секретариата», - сообщил Фишлер.

По его словам, WDC внес свой вклад в обсуждение вопроса о создании многостороннего донорского фонда, который будет создан для финансирования участия в форуме КП стран с ограниченным потенциалом, а также членов Коалиции гражданского общества, и поддерживает усовершенствованный механизм коллегиального надзора.

На ежегодном собрании WDC обсуждалась также текущая ситуация в Центральноафриканской Республике (ЦАР), которая сегодня является единственной страной, по которой КП вынесла решение в рамках своего противодействия торговле алмазами из зон конфликтов.

В ходе годового совещания WDC от правительства ЦАР было получено уведомление, что оно планирует провести капитальную перестройку своего аллювиального алмазодобывающего сектора, которая будет включать введение режима, основанного на принципах должной осмотрительности ОЭСР. Отвечая на данное уведомление, Фишлер сказал, что WDC будет поощрять такую программу, но подчеркнул, что все члены и отраслевые компании должны по-прежнему оставаться начеку и обеспечить должную осмотрительность, чтобы гарантировать, что любые необработанные алмазы из источников в ЦАР, которые они покупают, соответствуют требованиям КП. Президент WDC призвал также соседние с ЦАР страны и государства, где находятся центры торговли, проявлять повышенную бдительность в целях предотвращения доступа на их территорию алмазов из зон конфликтов.

Фишлер отметил вклад двух сотрудников WDC, Петра Каракчиева и Марка Ван Бокстаэля (Mark Van Bockstael), действующего и бывшего председателей рабочей группы экспертов КП по алмазам, которые успешно обратились во Всемирную таможенную организацию (World CustomsOrganization) с просьбой включить в ее систему сертификации HS новый международный шестизначный код, относящийся конкретно к «синтетическому алмазу, необработанному или просто распиленному или грубо обработанному».

До сих пор необработанные искусственные алмазы были сгруппированы со всеми другими синтетическими камнями.

В ходе выступления на отраслевом ужине, которым завершилась ежегодная встреча WDC, Фишлер отметил, что в стоимостном плане 95% необработанных алмазов добываются несколькими крупными промышленными компаниями, которые на протяжении многих лет осуществляли трансформационные изменения в странах, где они работают. Остальные 5% добываются старателями, которые подвержены более высоким рискам и, таким образом, привлекают к себе наибольшее внимание со стороны КП и WDC.





Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished