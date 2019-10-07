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09 сентября 2019

Mubri провела свою четвертую всемирную встречу

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news_02072019_mubri.jpgМеждународная ассоциация Mubri - Mujeres Brillantes, основной миссией которой является помощь женщинам (а в последнее время и некоторым мужчинам) в становлении и продвижении в ювелирном секторе посредством образования, наставничества и сетевого взаимодействия, провела 30 сентября - 2 октября свою четвертую всемирную встречу. 
Местом ее проведения стал город Куэнка (Эквадор), включенный ЮНЕСКО в список охраняемых объектов всемирного культурного наследия. 
Идея проведения форума в Латинской Америке преследовала цель отметить прогресс, достигнутый ассоциацией с момента ее создания в 2016 году в Панаме.
Ранее слет уже проводился в Италии во время проведения ярмарки VicenzaOro, а в прошлом году в Мадриде – «на полях» MadridJoya.
«С каждым годом я вижу очевидную эволюцию. Каждая встреча сопровождается интеллектуальными обсуждениями того, что должно и может быть сделано в дополнение к достижению гораздо лучшего понимания того, что проблемы будут всегда, но от нас зависит их решение путем привнесения новых идей», - заявила Али Пасторини (Ali Pastorini), международный президент и основатель Mubri - Mujeres Brillantes. 
Помимо дебатов и посещения геммологических и ювелирных школ, Mubri организовала для своих членов ювелирный конкурс. Он проводился в трех категориях, а выставка произведений всех участников разместилась в археологическом музее Пумапунго, одном из самых значимых на американском континенте.
Посещение экспозиции, состоящей из 48 экспонатов, будет доступно для широкой публики до 2 ноября 2019 года. 
Дизайнерам ювелирных изделий и брендов из Аргентины, Колумбии, Кубы, Эквадора, Италии, Испании, Панамы, Перу и Венесуэлы была предоставлена возможность продемонстрировать публике свои таланты, что является одной из целей Mubri и придает видимость дизайнерам и предпринимателям из разных регионов посредством  экспонирования своих произведений там, где они даже не могли себе вообразить. 
Победители конкурса стали: Лиси Фракция (Lisi Fracchia), получившая премию CIDAP, Изабель Лопес (Isabel López) - премия Rompiendo Fronteras Exhibition и Меллани Монтес (Mellany Montes) – премия Lima Design Week. 
«То, что Mubri делает для отрасли, настолько мощно и красиво, что заслуживает всей нашей поддержки, потому что в итоге от успеха Mubri выигрывают все. И не имеет значение, являетесь ли вы алмазным дилером, работаете ли вы в розничной торговле или являетесь производителем или даже организацией», - заявил, в свою очередь, Рафаэль Белло (RafaelBello), один из послов Mubri в Латинской Америке. 
Ассоциация насчитывает более 900 членов, 10 отделений и представителей в более чем 15 странах. Несколько ювелирных школ, институтов и частных компаний являются партнерами Mubri. Ассоциация имеет свои странички на Youtube (Mujeres Brillantes) и в социальных медиа. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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