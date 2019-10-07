Китайские компании проявляют все больший интерес к изумрудам

На изумрудном аукционе Gemfields в сентябре этого года в Лусаке первый китайский покупатель Лок Чень (Lok Chen) из Cai Bao Cheng выиграл торги и приобрел 117 500 каратов крупных изумрудов размером более 31 мм.Компания огранит их на своем заводе в Шэньчжэне. Готовые изделия предназначены для внутреннего рынка Китая. Они будут реализованы через оптовую или ювелирную компанию. Согласно сообщениям средств массовой информации, Cai Bao Cheng является первой компанией, которая проявила интерес замбийским изумрудам, поступающим из Китая.На аукционе Лок Чень отметил, что на компанию произвела большое впечатление надежная система оценки камней Gemfields, их крупные и стабильные поставки драгоценных камней и их правомерный аукцион.Поскольку все больше китайских компаний проявляют интерес к участию в аукционах, а китайские потребители стремятся разнообразить традиционные ювелирные изделия с нефритом другим драгоценным камнем зеленого цвета, который считается более современным, недавно ограненные и обработанные компанией Cai Bao Cheng замбийские изумруды могут стать первыми многих драгоценных камней, которые потрясут внутренний рынок Китая.