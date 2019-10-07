Эксклюзив

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Китайские компании проявляют все больший интерес к изумрудам

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news_01102018_gemfields.pngНа изумрудном аукционе Gemfields в сентябре этого года в Лусаке первый китайский покупатель Лок Чень (Lok Chen) из Cai Bao Cheng выиграл торги и приобрел 117 500 каратов крупных изумрудов размером более 31 мм. 
Компания огранит их на своем заводе в Шэньчжэне. Готовые изделия предназначены для внутреннего рынка Китая. Они будут реализованы через оптовую или ювелирную компанию. Согласно сообщениям средств массовой информации, Cai Bao Cheng является первой компанией, которая проявила интерес замбийским изумрудам, поступающим из Китая. 
На аукционе Лок Чень отметил, что на компанию произвела большое впечатление надежная система оценки камней Gemfields, их крупные и стабильные поставки драгоценных камней и их правомерный аукцион. 
Поскольку все больше китайских компаний проявляют интерес к участию в аукционах, а китайские потребители стремятся разнообразить традиционные ювелирные изделия с нефритом другим драгоценным камнем зеленого цвета, который считается более современным, недавно ограненные и обработанные компанией Cai Bao Cheng замбийские изумруды могут стать первыми многих драгоценных камней, которые потрясут внутренний рынок Китая.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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