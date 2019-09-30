Эксклюзив

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

Вчера

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Аукцион Sotheby's «Великолепные драгоценности и нефрит» в Гонконге принес $38,34 млн

Сегодня
Новости

На аукционе Sotheby's «Великолепные драгоценности и нефрит» (Magnificient Jewels and Jadeite), который состоялся в Гонконге 7 октября 2019 года, общий объем продаж составил 38,34 млн долларов.

news_10102019_sotheby's.png
                                   Фото: Sotheby's

 
На этом осеннем аукционе «Великолепные драгоценности и нефрит» в центре внимания оказались редкие и необычные бриллианты фантазийного цвета. На торгах были представлены три редких камня: яркий пурпурно-розовый бриллиант весом 10,64 карата с безупречной чистотой, ярко-синий бриллиант весом 6,01 карата и бриллиант цвета D массой 80,88 карата.
Кроме того, из коллекции ювелирных украшений китайско-американского дизайнера Анны Ху (Anna Hu) на продажу было выставлено ожерелье с ярко-желтым бриллиантом весом 100,02 карата, вдохновленное традиционным китайским музыкальным инструментом пипа. Среди известных драгоценных камней и прочих вечных творений - кольцо с бирманским рубином весом 11,88 карата, созданное знаменитым ювелиром Раймондом Ярдом (Raymond Yard).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished