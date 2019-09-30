Аукцион Sotheby's «Великолепные драгоценности и нефрит» в Гонконге принес $38,34 млн

Сегодня

На аукционе Sotheby's «Великолепные драгоценности и нефрит» (Magnificient Jewels and Jadeite), который состоялся в Гонконге 7 октября 2019 года, общий объем продаж составил 38,34 млн долларов.









Фото: Sotheby's







На этом осеннем аукционе «Великолепные драгоценности и нефрит» в центре внимания оказались редкие и необычные бриллианты фантазийного цвета. На торгах были представлены три редких камня: яркий пурпурно-розовый бриллиант весом 10,64 карата с безупречной чистотой, ярко-синий бриллиант весом 6,01 карата и бриллиант цвета D массой 80,88 карата.

Кроме того, из коллекции ювелирных украшений китайско-американского дизайнера Анны Ху (Anna Hu) на продажу было выставлено ожерелье с ярко-желтым бриллиантом весом 100,02 карата, вдохновленное традиционным китайским музыкальным инструментом пипа. Среди известных драгоценных камней и прочих вечных творений - кольцо с бирманским рубином весом 11,88 карата, созданное знаменитым ювелиром Раймондом Ярдом (Raymond Yard).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished