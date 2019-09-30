Эксклюзив

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

Вчера

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

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Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

DPA  представляет кампанию «Алмазное путешествие»

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Новости

dpa_logo.pngАссоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) запускает свой новый проект в рамках кампании «Подлинное – редко» (Real is rare) «Алмазное путешествие» (The Diamond Journey). 
««Алмазное путешествие» рассказывает о вечной и эпической истории природных алмазов новым и современным способом, - сказал Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), вице-президент DPA. - Из исследований мы знаем, что большинство потребителей не знают, что бриллианты - это самая старая вещь, к которой они когда-либо прикоснутся или будут владеть - это мощное послание, которое находит отклик у всех людей. Эта кампания проходит под лозунгом «3 миллиарда лет в процессе создания», а в некоторых материалах также используется посыл «алмазы были до того, как появилась жизнь».
Либерхерр добавил: «Эта кинематографическая кампания приглашает зрителя узнать о наследии природных алмазов от их геологического образования, их превращения из неограненного камня в бриллиант и их путешествии через историю человечества к тому, чтобы стать окончательным воплощением символа любви, эмоциональной связи и семейной реликвии».
Эта кампания повествует о трансформации красивого необработанного алмаза начиная от его добычи до конечного изделия, которое выражает любовь, приверженность и служит подарком во время значимых моментов в жизни.
Кампания была разработана в партнерстве с креативным агентством BBH London. Режиссер фильма - Ян Понс Джуэлл (Ian Pons Jewell), чье внушительное коммерческое портфолио включает в себя работу с Nike, Audi, Lexus и Michelob.
Кроме того, для распространения доступно более ста дополнительных рекламных роликов, которые будут использоваться в основном для социальных сетей, а также 6 и 10-секундные видеоролики.


Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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