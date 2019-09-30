Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО

Сегодня

Бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера обнаружили мертвым в якутском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и Следственного комитета.

По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой, отмечает агентство.

Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.

Алексея Бурксера, а также бывшего и. о. главного инженера «Мира» Александра Манна арестовали в понедельник.

По данным следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника «Мир», принадлежащего алмазодобывающей компании «Алроса», в 2017 году.

Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.

Задержанным предъявили обвинение по третьей части 216-й статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба».



