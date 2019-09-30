Эксклюзив
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
Вчера
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик
Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...
09 сентября 2019
Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО
По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой, отмечает агентство.
Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.
Алексея Бурксера, а также бывшего и. о. главного инженера «Мира» Александра Манна арестовали в понедельник.
По данным следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника «Мир», принадлежащего алмазодобывающей компании «Алроса», в 2017 году.
Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.
Задержанным предъявили обвинение по третьей части 216-й статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба».